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內蒙古16歲少年凌晨拍門取樂被殺 網民：熊孩子遇到狠人了

即時中國
更新時間：11:21 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:21 2026-07-12 HKT

內蒙古有16歲少年，凌晨時亂拍店舖門口取樂，遭店員追出刺穿肺死亡，疑犯近日被控故意傷人致死。悲劇引起網民熱烈討論父母的教育責任問題。

以故意傷害致死立案

「荔枝新聞」報道，內蒙古烏拉特前旗16歲少年張岩峰，5月在全旗中小學生田徑運動會的4*100米接力賽奪冠後，與同學吃飯慶祝後，於5月24日凌晨近2時許，路過一巷子內，對仍然營業的店舖，拍門惡作劇。

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結果，張岩峰被其中一間店舖的人員追出，用刀刺中胸部，重傷送院。

張岩峰母親史女士表示，案發日凌晨2：27左右接到電話通知，趕到逾百公里的搶救醫院時，兒子因傷勢過重，要轉送其他醫院救治，但因傷重，途中不治，遺言是「媽媽我好疼，想喝水」、

屍檢報告顯示，少年死因是「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

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史女士介紹，兒子出事前剛過完16周歲生日，還註冊成為了一名國家田徑運動員，是家中獨子，平日跟隨爺爺奶奶生活。出事當晚因運動會場地離家較遠，兒子原計畫留宿同學家中。

案發後，當地警方已以故意傷害致人死亡立案偵查。7月3日，案件已移交當地檢察院。

不過，史女士認為，案件應是刑責更重的故意殺人罪。

這宗悲劇在網上引起廣泛討論，「正常人不會凌晨兩點拍門玩的」、「凌晨去娛樂場所找茬去了」、「你不教育就只能社會教育的真實案例」、「教育過頭了兄弟。抓著打一頓飽的可以」、「熊孩子遇到狠人了」、「16歲高中生凌晨2點去營業場所拍門玩鬧？」、「雖然罪不至死，但是熊孩子確實欠揍」、「唉，我是一名鄉鎮老師...好言難勸該死鬼」。

 

 
 
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