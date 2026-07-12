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廣東婆媳誤當對方看管 1歲童坐學行車直滾3米樓梯︱有片

即時中國
更新時間：10:30 2026-07-12 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-12 HKT

廣東日前發生幼童跌落樓梯驚險家居意外。陽江有僅僅1歲幼童，因阿媽去裝飯，阿嫲講電話，無人看管下坐著學行車從近3米高的樓梯直滾下去，所幸檢查後並無大礙。

網民：我說話難聽，不說了

廣東陽江網民「逸辰」分享家中CCTV影片，顯示剛滿1歲的兒子，10日早上於家中在學行車上四圍走。

當時，幼童的母親入了廚房裝飯，以為奶奶會照看孩子，幫手湊孫。豈料，嫲嫲當時正與家公通視像電話，沒有緊盯孫仔，任他在家中學行。

由於家中大門並未關閉，幼童在無人看管下，自己走出家門，朝樓梯方向走去，最終，連人帶學行車直接翻滾落有近3米高度差的樓梯，人也從學行車中翻出，躺在樓梯底。

幼童母親及嫲嫲，聞得巨響及幼童哭聲後，急急衝出，在樓梯下抱起正在大哭的幼童。

「逸辰」表示，孩子送醫檢查後，確認頭部及身體並無受傷，「就一分鐘沒注意」便出意外，所以將影片分享出來，希望提醒所有家長，照看孩子必須專注。

網民紛紛留言，「孩子真的不能離開大人眼」、「世上還真有這麼多粗心的家長，可憐的小孩」、「當媽真的看氣了」、「家長心真大，最最最基本的安全意識也沒有」、「真心不明白, 大人為什麼一點危機意識也沒有」、「我說話難聽，不說了」。

 

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