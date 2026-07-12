Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王光謙當選中國科協主席

即時中國
更新時間：09:20 2026-07-12 HKT
發佈時間：09:20 2026-07-12 HKT

中國科協第十一屆全國委員會第一次會議昨日在北京召開，全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選新一屆中國科協主席。同日，中國工程院更新新一屆工程院領導班子，原國資委主任張玉卓任黨組書記、院長；參與抗擊新冠疫情女少將陳薇等5人擔任副院長。

64歲的王光謙擁有清華大學水利水電工程系博士學位，現為民盟中央常務副主席，2009年當選中國科學院院士，2023年任全國政協副主席。中國科協成立於1958年，定位為「黨和政府聯繫科學技術工作者的橋樑」，負責開展學術交流、成果鑑定、科普知識等工作。

女少將陳薇任工程院副院長

中國工程院官網「院領導」欄目昨日更新顯示，張玉卓已任黨組書記、院長；張軍、陳傑、李仲平、陳建峰、陳薇等任副院長。

其中陳薇是解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長，長期從事新型疫苗和生物藥物研究，2019年當選中國工程院院士，新冠疫情爆發期間作出突出貢獻，2020年被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
17小時前
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
16小時前
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
生活百科
13小時前
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
保健養生
17小時前
世界盃2026｜比寧咸梅開二度 英格蘭加時反勝挪威晉4強
世界盃2026｜比寧咸梅開二度 英格蘭加時反勝挪威晉4強
足球世界
2小時前
世界盃2026｜25歲南非國腳Jayden Adams驚傳身亡。 路透社
世界盃2026｜25歲南非國腳積頓阿當斯驚傳身亡
即時國際
13小時前
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
影視圈
16小時前
《東張西望》主持Patrick Sir可愛囝囝幼稚園畢業 老婆關宛珊晒家庭照 揭兒子曾喊住放學
《東張西望》主持Patrick Sir可愛囝囝幼稚園畢業 老婆關宛珊晒家庭照 揭兒子曾喊住放學
影視圈
14小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
18小時前