王光謙當選中國科協主席

中國科協第十一屆全國委員會第一次會議昨日在北京召開，全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選新一屆中國科協主席。同日，中國工程院更新新一屆工程院領導班子，原國資委主任張玉卓任黨組書記、院長；參與抗擊新冠疫情女少將陳薇等5人擔任副院長。

64歲的王光謙擁有清華大學水利水電工程系博士學位，現為民盟中央常務副主席，2009年當選中國科學院院士，2023年任全國政協副主席。中國科協成立於1958年，定位為「黨和政府聯繫科學技術工作者的橋樑」，負責開展學術交流、成果鑑定、科普知識等工作。

女少將陳薇任工程院副院長

中國工程院官網「院領導」欄目昨日更新顯示，張玉卓已任黨組書記、院長；張軍、陳傑、李仲平、陳建峰、陳薇等任副院長。

其中陳薇是解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長，長期從事新型疫苗和生物藥物研究，2019年當選中國工程院院士，新冠疫情爆發期間作出突出貢獻，2020年被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。