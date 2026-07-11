Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地新藥研發火熱 實驗猴價格炒至20萬元

即時中國
更新時間：19:39 2026-07-11 HKT
發佈時間：19:39 2026-07-11 HKT

內地創新藥研發熱潮持續，作為臨床前核心實驗動物的食蟹猴供應緊張「一猴難求」，內地傳媒報道，單價逼近20萬元（人民幣，下同），甚至出現「囤猴抬價」亂象。

內地生物藥企研發負責人張明對內地「第一財經」透露，現時不單實驗猴價格高企，多間受託研究機構（CRO）今年實驗猴檔期近乎爆滿，預訂排期長達5至6個月。業內最新報價顯示，優質食蟹猴單價已觸20萬元，價格直逼新冠疫情期間歷史高位。

官方採購數據可見價格走勢：2025年5月食蟹猴單價僅9.2萬元，今年3月均價升至13.1萬元，上月更升至17.8萬元，一年間價格近乎翻倍。

食蟹猴因基因與人類相似度高、實驗數據完備，是生物大分子藥、細胞基因療法等研發首選實驗動物，恆河猴因飼養及數據積累不足，市場需求遠不及食蟹猴。

行業需求爆發是價格上漲主因。2025年內地新藥臨床試驗突破5000項，創歷史新高；今年上半年藥品出海授權金額達997億美元，複雜生物藥研發持續提速，這類藥物臨床前評估離不開非人靈長類動物。業內人士提及，市場搶購心態加劇囤貨，個別研究機構亦有「囤猴抬價」行為，進一步加劇供需失衡。

業界估算內地每年實驗猴需求約3萬隻，常年缺口達1萬隻。食蟹猴繁育週期漫長，母猴4歲才性成熟，由幼猴養至可做實驗需6至7年。現時猴場多選擇「有猴即賣」，不願留種更新繁殖群，導致種猴群體老化、後續產能有下滑風險。專家指食蟹猴合理售價應維持5至10萬元，高價反而損害長期繁育體系。

有業界人士建議重啟食蟹猴進口紓緩壓力，但專家孫強引述過往經歷稱，早年進口海外猴隻曾引發結核病菌污染，不符合實驗標準。

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
飲食
8小時前
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
3小時前
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影視圈
7小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
01:22
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
8小時前
越南富國島有觀光快艇傾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富國島載印度遊客快艇傾覆 15人罹難
即時國際
3小時前
樂易玲首開腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔講都唔記得 避談「真兇」身份 證梁烈唯已離巢
01:38
樂易玲首開腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔講都唔記得 避談「真兇」身份 證梁烈唯已離巢
影視圈
4小時前
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
飲食
11小時前