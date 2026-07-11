內地新藥研發火熱 實驗猴價格炒至20萬元

內地創新藥研發熱潮持續，作為臨床前核心實驗動物的食蟹猴供應緊張「一猴難求」，內地傳媒報道，單價逼近20萬元（人民幣，下同），甚至出現「囤猴抬價」亂象。

內地生物藥企研發負責人張明對內地「第一財經」透露，現時不單實驗猴價格高企，多間受託研究機構（CRO）今年實驗猴檔期近乎爆滿，預訂排期長達5至6個月。業內最新報價顯示，優質食蟹猴單價已觸20萬元，價格直逼新冠疫情期間歷史高位。

官方採購數據可見價格走勢：2025年5月食蟹猴單價僅9.2萬元，今年3月均價升至13.1萬元，上月更升至17.8萬元，一年間價格近乎翻倍。

食蟹猴因基因與人類相似度高、實驗數據完備，是生物大分子藥、細胞基因療法等研發首選實驗動物，恆河猴因飼養及數據積累不足，市場需求遠不及食蟹猴。

行業需求爆發是價格上漲主因。2025年內地新藥臨床試驗突破5000項，創歷史新高；今年上半年藥品出海授權金額達997億美元，複雜生物藥研發持續提速，這類藥物臨床前評估離不開非人靈長類動物。業內人士提及，市場搶購心態加劇囤貨，個別研究機構亦有「囤猴抬價」行為，進一步加劇供需失衡。

業界估算內地每年實驗猴需求約3萬隻，常年缺口達1萬隻。食蟹猴繁育週期漫長，母猴4歲才性成熟，由幼猴養至可做實驗需6至7年。現時猴場多選擇「有猴即賣」，不願留種更新繁殖群，導致種猴群體老化、後續產能有下滑風險。專家指食蟹猴合理售價應維持5至10萬元，高價反而損害長期繁育體系。

有業界人士建議重啟食蟹猴進口紓緩壓力，但專家孫強引述過往經歷稱，早年進口海外猴隻曾引發結核病菌污染，不符合實驗標準。