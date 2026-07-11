婚禮瞓過龍︱山東新娘驚呼「忘記結婚」新郎零責怪 網友讚嫁對人比守時更重要

山東棗莊近日發生一段溫馨的婚禮插曲。新娘代女士因太過疲憊，在婚禮當天一覺睡到接近上午11點，醒來時驚見滿屋親友，才猛然想起當天是自己結婚的日子。最終，在雙方家人與新郎的體諒包容下，婚禮順利延後並圓滿禮成。這段經歷被分享至網絡後，引發網民對當地「兩天婚」習俗以及婚禮容錯空間的熱烈討論。

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羨慕「被允許瞓過龍」的默契

山東新娘結婚當日忘記早起身。新浪熱點

山東新娘結婚當日忘記早起身。新浪熱點

據了解，代女士在婚禮前一晚因籌備工作過於疲憊，亦忘記設置手機鬧鐘，打點完一切便沉沉睡去。

直到次日，她被窗外的鞭炮和樂隊聲吵醒，起床時仍身穿睡衣，一打開房門卻看到客廳已坐滿了化妝師、伴娘以及雙方親友。她當場懵住，脫口而出一句：「我把結婚這事給忘了。」新娘姐姐透露，當時化妝師在客廳等了近4個小時，前來迎親的大舅手裡拿着的禮花筒也舉了3個小時才順利燃放。

不過，新郎得知新娘睡過頭後並無半句責怪，反而笑出聲，並貼心地與酒店溝通，將流程延後至下午2點。同時，新郎安撫自己父母說「她肯定是太緊張了沒睡好」。婚禮攝影師見狀也表現專業，扛著機器在屋內如實記錄下這一逗趣過程。

代女士隨後解釋，當地棗莊、臨沂一帶的傳統婚禮分為2天，首日為迎親、布置與祭祖的預備日，次日才是正式拜堂與敬茶的正日。她睡過頭的當天正是第一天的預備日，這種傳統的雙日結構本身具備時間冗餘，因此親友默認「頭天不叫醒新娘」，好讓她蓄足精力應對翌日的正禮。

代女士坦言自己當時「是真的忘了」，但對於親友全程沒有催促、給予充分包容感到非常不好意思。

事件在網上曝光後反應熱烈。雖然少數聲音批評「終身大事不應如此馬虎」，且有網民質疑「為何沒人叫醒」（實際伴娘團曾嘗試掐臉、掀被子叫醒未果）。

但多數網民均認為「嫁對了人」比嚴格準時更重要，紛紛羨慕這種「被允許睡過頭」的默契，並認為這個小插曲反而讓婚禮變得更真實、更難忘。