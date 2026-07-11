閩漢把「幫忙充話費」當性暗示 夜闖女鄰居家意圖發生關係

自作多情隨時惹官非！福建男子李某因幫助同一屋苑的女租戶張某充話費，誤認為對方給他性暗示，於是凌晨闖入張某家中，意圖發生性關係。近日，福建省武夷山市人民法院公布該案判決書，裁定李某犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑1年半。

內地新黃河報道，2025年6月7日，女子張某因為租房，認識了同一個小區的業主李某。同年6月26日傍晚，張某因手機欠費，讓路過的李某幫忙充值話費。

次日凌晨3時許，李某進入張某臥室並坐在床邊，張某隨即驚醒。李某遂使用隨身攜帶的打火機偽裝成刀具，並壓制張某讓其不要呼救，謊稱是來搶劫。張某謊稱自己有先天疾病，沒有錢，讓李某拿走自己的手機和冰箱內的食物，李某未拿走財物便逃離現場。

當日上午，李某被公安機關拘捕。李某的辯護律師稱，根據李某供述，其幫助被害人充話費，誤認為被害人對其有好感，想着凌晨去找這個女孩看是否被接受，發現女孩門沒關更感覺是一種暗示。

檢察院指控被告人李某犯非法侵入住宅罪，於今年3月向法院提起公訴。今年6月16日，武夷山市人民法院判決李某犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑1年6個月。