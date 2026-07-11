北大復旦聯合調查：00後性活躍度低於80後 年輕中產性生活最「冷感」

北京大學與復旦大學聯合發起的「中國私生活質量調查」（CPLS）近日公布2025年第二輪調查數據，結果顯示年輕一代的性生活活躍度不升反降。在有固定伴侶的前提下，「00後」的性活躍度低於「80後」及「90初」，打破了「越年輕越活躍」的傳統印象。

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年輕世代娛樂選擇多

調查顯示，有伴侶的25歲以下年輕人，約13%的男性和17%的女性在過去一年處於無性生活狀態，比例高於較年長世代。學者分析，這並非單純的觀念保守，而是注意力與精力被重新分配的結果——短視頻、網遊等娛樂以極低成本提供即時快感，擠壓了需要時間與精力經營的親密關係。

與此同時，中年群體的「無性婚姻」現象更為普遍。45歲以上有伴侶的女性中，近半數每月性生活不足一次甚至全年為零；36至45歲的中青年夫妻，約五分之一處於無性婚姻狀態，比例較2020年進一步上升。

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嘴上說不身體很誠實

調查亦揭示觀念與行為的嚴重割裂。過去十年結婚的人，超過90%有婚前性行為，但「00後」對「贊同婚前性行為」的平均評分僅約3分（滿分5分），意味著實際行為遠比觀念開放。學者將此形容為「觀念的滯後性」——社會變化太快，但性教育與傳統觀念未能同步更新。

調查發現，性生活頻率與社會經濟地位的關係在年輕世代中出現逆轉。80後男性中，初中學歷者每周有3至6次性生活的比例（31.4%），遠高於研究生學歷者（10.4%）；90後及00初的研究生以上學歷男性，超過半數每月性生活少於一次。

學者指出，高強度工作與生活壓力，正嚴重剝奪新興中產階級的親密關係空間。