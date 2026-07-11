流量密碼｜湖北景區「胖人魚」人氣爆棚 自信演出獲遊客爭相合影

湖北一景區近日因一位體型圓潤的「胖人魚」表演者而人氣急升。這位顛覆傳統美人魚形象的男性扮演者，憑藉自信搞鬼的演出吸引大批遊客圍觀，更有數十人上前要求合影留念。

顛覆傳統自信演出成焦點

據極目新聞報道，這股「胖人魚」熱潮其實早於山東濟南、重慶及無錫等地掀起。表演者體重超過200斤，身穿花哨魚尾，以靈動搞怪的姿態進行水下表演，其圓潤肚腩隨節奏抖動的畫面在社交平台廣泛流傳，被網友戲稱為「胖豬鯉」。

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據了解，這條「胖人魚」的創作靈感來自濟南趵突泉內被網友暱稱為「豬鯉」的圓滾滾錦鯉。扮演者本身是水族館的飼養員，因一次為宋代美學主題秀設計的「開胃菜」表演意外爆紅，隨後便成了全職的「胖人魚」演員。

走紅反映Z世代審美多元

與傳統表演追求唯美不同，「胖人魚」以「專業+搞笑」的混搭模式，顛覆了對美人魚的傳統想像。有評論指出，其走紅反映了Z世代對單一審美標準的反叛，也契合了當代年輕人追求「解壓」的精神需求。表演者王新瑞曾向媒體表示，一開始也擔心「獻醜」，但看到觀眾的笑臉和大量正面反饋，認為自己的表演很有價值。

目前，「胖人魚」已成為多個景區的「流量密碼」，成功帶動當地海洋館的客流與線上關注度。

