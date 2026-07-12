珍惜生命｜童年遭性侵致躁鬱 廣東女輕生丈夫殉情 愧疚外母投身性教育望「贖罪」

廣東潮汕一名26歲女子因童年遭親戚性侵而罹患躁鬱症，多年後報案未果，選舉服藥輕生，其丈夫亦於數月後，留下遺書追隨亡妻自殺。接連痛失兩名至親的母親，近日決心直面悲劇，縱然面對部份網民人身攻擊，仍堅持走入社區及網上直播推動防性侵教育，形容此舉是為了「贖罪」。

14歲已患重度抑鬱症

廣東潮汕女孩黃汶雯（1998年4月5日出生）在母親吳梅眼中，小學時曾是個成績優異的乖孩子。然而，平靜的背後卻暗藏夢魘。14歲那年，黃汶雯在深圳一家醫院被診斷出患有重度抑鬱症；2018年，其診斷更轉為「雙相情感障礙」（躁鬱症）。此後多年，她多次企圖輕生，每一次都在鬼門關前被搶救回來。

直到2022年的一個深夜，瀕臨崩潰的黃汶雯終於向母親坦白了一段塵封多年的慘痛經歷：原來她早在七、八歲時，曾遭家裡一名化名「張立」的男性親戚性侵，自此留下了無法磨滅的心理創傷。然而，母親得知後因「認知不到位」，未有即時選擇報案，而是嘗試自己開導女兒。

後來經人介紹，黃汶雯結識了比她年長七歲的謝家振，兩人於2024年2月24日共結連理。家人本以為婚姻能暫時拔掉她心底的刺，讓她淡忘過去。

豈料同年6月，黃汶雯在親密關係中出現創傷後應激反應（PTSD），當年受性侵的場景不斷在腦海浮現，她更因自覺「配不上人家」而陷入極度痛苦。母親當時只能心痛安慰：「孩子，這不是你的錯。」

被反指「敲詐勒索」

女婿謝家振得知妻子的童年慘劇後，毅然決定報警求助，無奈最終因證據不足等原因未能成功立案。雪上加霜的是，涉嫌施暴的張立一家非但堅決否認指控，反指責黃家「敲詐勒索」。

張立聲稱，吳梅此前欠下巨債並與家人斷絕關係，「我們是看她可憐才接濟她們，沒想到被反咬一口。」兩家關係徹底破裂。

黃汶雯曾告訴母親：「如果能立案，這個陰影我這輩子都忘不掉，但至少心裡那根刺能被拔掉。」怎料報案未果成了壓垮她的最後一根稻草。2024年12月11日，病情急劇惡化的黃汶雯，選擇服下過量安眠類藥物，結束了自己年僅26歲的生命。

「你為什麼不保護我？」

在母女兩人的聊天記錄中，黃汶雯多次自述小學時被親戚性侵及猥褻的細節，更曾痛心反問母親：「我那時候那麼小，你為什麼不保護我？」對此，吳梅不知如何回應，唯有痛悔自己當初的愚昧。

女兒去世後，吳梅曾勸女婿謝家振：「希望你能早日走出來，找到一個相愛的對象結婚。」謝家振當時默不作聲，此後卻風雨不改，每周堅持到岳母家吃飯。直至2025年4月11日，吳梅因前往廣州辦事，當晚沒有叫謝家振前來。未料當晚，謝家振在網上留下遺書後，追隨亡妻自殺身亡。

女婿留下絕筆。瀟湘晨報

女婿留下絕筆。瀟湘晨報

面對接連痛失兩名至親的打擊，吳梅如今選擇直面悲劇：「事情已經發生了，我現在只能做點事情來贖罪。」她開始自學兒童防性侵課程，走進社區學校，用女兒的慘痛案例作性教育，並在直播間裡不斷重覆一句話：「我是一個失職的母親。」

雖然有部份網民因她當年未能及時報案而對她進行人身攻擊，但吳梅依然堅守發聲的決定。她堅定表示：「哪怕天天被人罵，我也要把我家兩條人命的教訓說給所有家長聽，不能再有孩子走我女兒的老路。」

---

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service