7網紅網店偷稅被罰2900萬

國家稅務總局昨曝光7宗網絡主播、網店偷稅案，追繳稅款、滯納金和罰款共逾2900萬。涉案網紅均為「高流量低申報」，有人每天直播、粉絲打賞，兩年繳稅僅幾百元；有營收2億元（人民幣，下同）的網店偷稅後即使注銷仍被查，補稅近千萬。

稅務總局通報指，直播帶貨主播許靜婉粉絲量逾600萬，惟申報繳納個人所得稅極少；另一主播汪一芳粉絲量近百萬，惟4年間僅申報繳納個人所得稅2000餘元。此外，主播郭曉峰粉絲量240萬，帳號銷售量累計百萬單，4年間繳納稅款合計僅1.35萬元；主播陳旭在2022年至2024年間幾乎每天直播，粉絲量100多萬，粉絲常打賞，可他2022年度個人所得稅申報收入為0元，2023年度繳納個人所得稅僅幾百元。稅務部門調查後，對以上4名網絡主播追討稅款、加收滯納金並作出罰款，合計金額超過1336萬元，已全數追繳入庫。

另外3宗網店偷逃稅案件中，山東稅務部門調查發現，2023年至2024年間，聊城開發區奶泡商貿經營部網店在電商平台銷售化妝品、護膚品，以多種方式隱匿經營收入2.07億元，後又通過注銷公司來逃避納稅，最終補稅被罰971.29萬元。