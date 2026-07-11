Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7網紅網店偷稅被罰2900萬

即時中國
更新時間：08:45 2026-07-11 HKT
發佈時間：08:44 2026-07-11 HKT

國家稅務總局昨曝光7宗網絡主播、網店偷稅案，追繳稅款、滯納金和罰款共逾2900萬。涉案網紅均為「高流量低申報」，有人每天直播、粉絲打賞，兩年繳稅僅幾百元；有營收2億元（人民幣，下同）的網店偷稅後即使注銷仍被查，補稅近千萬。

稅務總局通報指，直播帶貨主播許靜婉粉絲量逾600萬，惟申報繳納個人所得稅極少；另一主播汪一芳粉絲量近百萬，惟4年間僅申報繳納個人所得稅2000餘元。此外，主播郭曉峰粉絲量240萬，帳號銷售量累計百萬單，4年間繳納稅款合計僅1.35萬元；主播陳旭在2022年至2024年間幾乎每天直播，粉絲量100多萬，粉絲常打賞，可他2022年度個人所得稅申報收入為0元，2023年度繳納個人所得稅僅幾百元。稅務部門調查後，對以上4名網絡主播追討稅款、加收滯納金並作出罰款，合計金額超過1336萬元，已全數追繳入庫。

另外3宗網店偷逃稅案件中，山東稅務部門調查發現，2023年至2024年間，聊城開發區奶泡商貿經營部網店在電商平台銷售化妝品、護膚品，以多種方式隱匿經營收入2.07億元，後又通過注銷公司來逃避納稅，最終補稅被罰971.29萬元。

最Hit
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
12小時前
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強。路透社
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強
足球世界
5小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
14小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
16小時前
Threads@evlu7770
狗隻入食肆｜百份百餐廳錦英分店撤回申請：店面空間有限
社會
1小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
16小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
強颱風巴威威脅台日浙閩 今明高鐵及多間航空公司班次延誤或取消（附列表）
突發
3小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
22小時前