蘭州中川機場收編3流浪貓 玻璃捕鼠辦變打卡熱點

英國有唐寧街19歲的首席捕鼠大臣Larry；甘肅也有機場設有捕鼠辦，人氣喵星人「喪彪」一家三口，由流浪貓晉身為「捕鼠官」，帶挈機場成為熱門打卡點。

全網徵集名字

據《華西都市報》報道，蘭州中川機場近日因為一個玻璃貓舍在網上人氣急升。報道指，貓舍設於機場D58登機口附近，「旅客通過安檢後，下電梯就可以看見。」

封閉的玻璃貓舍，住著貓爸「喪彪」、貓媽「翠花」和貓崽「小翠果」一家三口。牠們原本是流浪貓，今年初被機場「收編」，任命為「中川捕鼠辦主任」與「副主任」，並向全網徵集名字，最終確定公貓取名為「喪彪」，母貓取名為「翠花」。

中川機場官方帳號介紹，4月底，「喪彪」完成健康檢查、絕育後正式上崗。「翠花」在寵物醫院剖腹產生下「小翠果」後，母女6月一同回到「捕鼠辦」貓舍，一家三口共同駐守「捕鼠崗位」，吸引大量往來旅客駐足拍照。

據蘭州中川機場工作人員表示，貓舍裡配備有貓窩、貓爬架、空氣淨化器等設施，並有專人照料，定期驅蟲、打疫苗。由於怕貓貓會傷人，「喪彪」一家多數在貓舍內生活，只會偶爾放出來。