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清華求真書院預科班多名學生不合格 丘成桐：會改革招生方式

即時中國
更新時間：21:48 2026-07-10 HKT
發佈時間：21:48 2026-07-10 HKT

國際知名數學家丘成桐任院長的清華大學求真書院，近日被爆多名預科生成績不合格。丘成桐回應指，會改革招生方式，不會招只想入名校的學生。

未過考核不能正式入清華

7月初，清華大學求真書院2026級預科班多名學生被爆在學習4個月後，數學分析、線性代數成績不及格，補考高考數學試卷成績僅110分左右（滿分150分）等原因，面臨無法正式入學。

消息引起外眾質疑，指如果學生連基礎課程都未通過，書院應反思前期選拔能否真正識別數學潛質，不要讓學生承擔不能入學的結果。

求真書院的「丘成桐數學科學領軍人才培養計畫」，採用自主招生，學生經多輪數學測試、面試進入預科，經過4個月培養，考察合格可被清華正式錄取。

求真書院10日向上觀新聞確認，有少數預科生因成績未通過考核而未能正式錄取。

以培養數學大師為目標

《北京日報》報道，丘成桐表示，將進一步改革招生方式，希望學生能夠盡快找到適合自己的發展路徑，而不是進入求真書院之後，面臨學業難以為繼的困境。

他表示，過去5年求真書院是摸著石頭過河，網上有一些爭議很正常。但是該院辦學目標一直是希望培養數學領域的學術研究型人才，培養未來的數學大師。

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