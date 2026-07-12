長沙體育局女官霸人車位8日 6次調解2「甩底」惹公憤遭停職

內地再發生引起社會關注的霸佔私人車位事件。湖南長沙有女車主，佔用他人車位，留下假電話、謊稱出差，野蠻女車主之後在停車場遭「人贓並獲」，仍拒絕道歉移車，反報警兩次指自己汽車被堵，要求受害人道歉。事件迅速被全網關注，網民紛紛聲討囂張女車主，有網民起底發現，野蠻女原來是當地體育局副處長。輿情不斷升溫後，官方設聯合調查組處理事件，11日發通報，指涉事的女副處長已被停職，紀檢監察並會核實事件問題。

為瞓覺謊稱出差拒移車

長沙德峰小區業主閔先生，6月30日晚發現耗資8萬元人民幣購入的私家車位，遭一輛紅色車佔用，致電車上留下的移車電話，發現是假號碼。經管理處找到紅色車的女車主彭女士要求移車，對方卻聲稱已出差，要3、4天才回長沙。

同晚，閔先生在停車場發現彭女士現身，打破其出差謊言，女車主仍理所當然指之前「在樓上睡覺，不想下樓」，且在閔先生當場捉到後仍拒絕移車及道歉，更兩度報警反告閔先生堵了她的車，即使警方判定彭女無理要求她移車，但彭女仍拒絕。

閔先生憤而找人焊接U型鋼管，徹底圍堵彭女的車，令其無法駛走，逼對方道歉賠償。閔先生又將事件經過及證據發到網上，令事件迅速升溫，同屋苑業主也紛紛前來聲援。

滿足霸王要求始肯道歉

有網民揭發彭女士是當地體育局一名副處長彭慕曦，令網民更加憤怒，認為彭女持官威作惡，輿情發酵後，體育局介入調解，彭女起初仍提連串不合理要求，包括賠償500元但拒道歉；不能出具調解同意書；不能公開道歉視訊；道歉後業主必須為圍堵車輛向她賠禮等霸王要求，遭閔先生拒絕，經11小時調解失敗。

彭女疑因身份被公開，壓力之下，於8日才肯當面道歉。

網民繼續追擊囂張跋扈的彭慕曦，發現她2023年4月被公示錄用，短短兩年後已任副處長，質疑是火箭式升職。閔先生亦透露，事件公開後，遭有勢力人士威脅。

7月9日，長沙市體育局發佈通報，確認涉事人員是「我局工作人員」，正會同公安、屬地街道開展全面調查。



11日，聯合調查組發通報，證實彭女是2023年4月經公開遴選考入長沙體育局，2024年9月任長沙體育局產業處副處長至今。通報指，彭女確有佔人車位、謊稱出差情況，且共6次調解中2次不出現。目前，彭女已被停職，紀檢監察機關已對彭某某相關問題開展核實處理。