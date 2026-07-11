福建鞋廠大火28死 國務院掛牌督辦 年產300萬雙鞋代工歐美運動名牌

福建晉江鞋廠前日大火釀28死，搜救基本結束。泉州市長蔡戰勝昨就事故鞠躬道歉，福建省已成立調查組查明原因、嚴肅追責，涉事企業負責人被控制。國務院安委會決定對該起重大火災查處掛牌督辦，並派出國家消防救援局牽頭的現場督辦組，督促指導福建省開展調查處理工作。消防部門表示，廠內堆砌大量鞋材、膠水等可燃物，火勢蔓延迅速。事發前2天，該廠才因雜物堆積等消防隱患被勒令整改。據悉，該廠年產300萬雙鞋，主要為歐美運動品牌代工，客戶涵蓋意大利品牌FILA、英國品牌Slazenger、葡萄牙品牌BEPPI等。

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新華社報道，晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司一座5層廠房7月9日12時4分許突發火災，事故已造成28人遇難。目前搜救基本結束，昨晨現場還有濃煙，刺鼻氣味仍殘留。起火建築牆體瓷磚已碎落，相關人員排查樓體安全結構，防止次生災害發生。

現場影片可見，今次火災火勢兇猛，熊熊火光蔓延到整棟樓，黑色濃煙沖天，多名員工被困樓頂。

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國務院掛牌督辦

據新華社，國務院安委會決定對該起重大火災查處掛牌督辦，並派出國家消防救援局牽頭的現場督辦組，督促指導福建省開展調查處理工作，要求福建省依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展調查，盡快查明起火原因和管理原因，精準確定火災性質，查清責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。

據央視新聞，火災發生時該廠房有237名本廠員工和2名外來人員。現場共疏散救出213人，其中2人跳樓送醫不治身亡，另26名失聯人員確認遇難，死者大多數被困廠房樓頂。着火部位為一層沖牀車間，單層面積為1300平方米，燃燒物質為鞋材，鞋材易燃蔓延快。消防人員指，起火廠房樓道內堆放了大量雜物，嚴重阻礙救援工作。

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福建省泉州市昨天召開新聞發布會，通報相關情況，泉州市長蔡戰勝鞠躬道歉。發布會介紹指，截至7月10日0時35分，現場救援工作已基本完成。省政府已成立事故調查組，將盡快查明事故原因並嚴肅追責，已控制該企業相關負責人，凍結企業帳戶。

內媒《新京報》報道，事發前2天（7日）的安全檢查中，該廠已被查出2項消防隱患：一是通道及門口堆滿鞋底和紙箱等雜物阻擋防煙門，當時管理人員以「要出貨」為由拖延整理；二是配電箱1.5米內違規放置電風扇。

內地企業信息平台「天眼查」顯示，涉事公司成立於2015年2月，主營鞋服製造及鞋帽批發零售等。公司佔地面積60餘畝，年產量約300萬雙鞋，銷往法、英、德、美、澳、日等國，合作客戶涵蓋英國運動品牌Slazenger及HI.TEC、意大利運動休閒品牌FILA（海外版），以及葡萄牙童鞋品牌BEPPI等。

「中型工廠賺取微薄加工費，村鎮小作坊主要靠賺差價、壓縮合規成本維持生存」，艾媒諮詢CEO張毅告訴內媒《中國新聞周刊》，「輝騰年產300多萬雙的體量算行業腰部，但在用工和合規方面可能處在行業尾部水平。」