福建晉江鞋廠火災︱泉州市長蔡戰勝鞠躬道歉 消防：梯間堆滿易燃物礙逃生

「中國鞋都」福建泉州晉江市陳埭鎮，9日有鞋廠起火，導致28人身亡。當地政府今日（10日）召開記者會，泉州市委副書記、市長蔡戰勝在會上鞠躬道歉。

泉州政府就晉江鞋廠大火召開記者會，會議開始前，全體人員為罹難者默哀，蔡戰勝鞠躬道歉：「在這裡，泉州市委市政府向所有遇難者表示深切哀悼，向所有遇難者家屬、向全社會誠懇道歉。」



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蔡戰勝指，火災現場疏散及救出213人，當中2人送醫不治身亡；另有26名失蹤人員經全力搜救，確認遇難。現場救援工作已基本結束，福建省政府已成立事故調查組，將儘快查明事故原因並嚴肅追責。



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對於火災造成嚴重傷亡，泉州市消防救援局局長許志輝於記者會上表示，起火建築周圍道路狹窄，救援車輛難以駛入灌救，且廠房存放大量易燃物導致著火後蔓延迅速，建築很快立體燃燒。

許志輝指，被困人員因明火、高溫及梯間堆滿雜物，致逃生困難。