四川甘孜餐館東主入山採蘑菇 疑遭黑熊襲擊死亡

四川甘孜疑發生熊襲人事件，有餐館老闆入山採摘蘑菇失蹤4日，周四（9日）搜救人員發現失蹤者屍體，懷疑是被黑襲擊致死。

「百姓關注」7月10日報道，四川甘孜康定市塔公鎮一男子進山採蘑菇後失蹤，搜救人員9日終於在山上找到其屍體。死者家屬已將遺體送回老家。



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康定市林業局工作人員指，已關注到事件，正在核實中。對方指，涉事區域並非自然保護區，且暫未接到此次事件有其他人員受傷的相關通報。該部門同時表示，若最終認定為野生動物致害事故，將啟動野生動物致害保險，為死者家屬提供相應理賠。

據死者鄰居透露，死者在鎮上經營餐館，進山採摘蘑菇後失聯長達4天。