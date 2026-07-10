廣西洪災｜孝子抱車胎來回游3小時返村尋父 被母痛罵「不顧命」仍無悔

赤子孝心戰勝滔天洪水！廣西欽州市近日遭受連日特大暴雨襲擊，導致大面積嚴重水浸，多個鄉鎮停電斷網、被洪水圍困成「孤島」。一名在市區經商的30歲謝姓男子，因憂心被困老家村莊的六旬父母安危，在雙親徹夜失聯下，毅然與好友買兩個大貨車內胎作浮具，不顧雷電交加，冒險在深達數米的洪水急流中來回狂游超過3小時、長達2公里，終在沒頂老房的二樓尋回平安無事的父親，感人故事獲全網激讚。

全村斷電斷網 父母失聯徹夜難眠

據《紅星新聞》等媒體報道，本月6日凌晨，謝先生接到母親微弱的求救電話，指63歲的父親深夜獨自前往地勢低窪的老房搶運收割的稻谷，隨後失聯，未幾村內便因洪水徹底斷電斷網，全村電話均無法撥通。謝先生心急如焚，天亮後立即與好友聯絡，花費140元人民幣（下同）買來充好氣的巨型貨車內胎充當臨時浮具，自駕至封路村口後攜輪胎下水。

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謝先生表示，涉水路段直線距離約一公里，原本的農田早已化為深達七、八米的汪洋。上午進村時水流較緩，兩人花了一小時游進村。當他游到老房時，遠遠便看見父親站在二樓窗邊，他頓時放下心頭大石，卻又氣又急，當場「厲聲責備」父親不顧性命，其後他將父親帶回地勢較高的新屋。由於不敢讓父親跟着一起用輪胎游回去，於是繞房屋後方的路，走淺水小路，回到新房。由於心疼兒子冒險涉水，母親看見他就邊哭邊罵他不顧生命危險。

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成功脫險買整頭豬肉回饋鄉鄰

然而，謝先生表示，由於全村斷網斷電，找人救援困難，於是決定游水返回市區，下午2時返程時雨勢加劇、雷電交加，一記驚雷甚至直接劈在不遠處的山頭，令謝先生渾身發麻。山洪爆發導致水流極度湍急，更一度被沖到下游五、六百米，被迫爬上高地避雷，足足游了兩個多小時才精疲力竭地上岸，雙腿泡水受傷發軟。

母親見到兒子冒死尋人，心疼得一邊落淚一邊責罵其太過冒險。謝先生坦言，當時只怕父親被水沖走，根本顧不上自身安全。為了回饋在困難時刻互相扶持的鄉鄰，謝先生在安全返城後，自費採購了一整頭豬肉、八寶粥及飲料等大量生活物資，委託專業救援隊的船隻送入村內，免費分發給受災多日的村民，其有勇有謀的孝心與義氣，引來全國網民致敬。