深圳科技遊學｜比亞迪大疆百度親子參觀 可試坐無人車體驗AI︱附報名方法

深圳作為中國科技創新中心，近年興起一股「科技遊學」熱潮。比亞迪、大疆、百度等科技巨頭總部開放公眾及親子參觀，家長帶子女北上除了逛商場、玩樂園，還能親身接觸高科技，學習前沿知識，相關活動深受家長歡迎。

企業提供的遊學範圍，通常可以分為「公眾開放區域」和「深度遊學/考察」。前者一般免費，可自行前往；後者則需要收費，一般要經機構參加。參加教育機構組織的團體參觀，收費由數百至上千元不等，主要視乎是否包接送、餐飲及後續互動項目。

百度深圳總部：體驗AI與自動駕駛

參觀者可在員工帶領下，認識AI智能助手「小度」、百度搜索、文心大模型、百度指數等智能產品，通過多螢幕連動系統觀察車輛對紅綠燈、行人及突發路況的即時反應。學生更有機會試乘百度Apollo智慧駕駛技術的「蘿蔔快跑」無人車，穿梭南山區核心路段，親身感受自動駕駛的便利與樂趣。

來自惠州的一班家庭透過機構活動參觀後，家長表示孩子全情投入，收穫頗豐。

百度深圳總部。小紅書/@撿拾流年

百度深圳總部。小紅書/@撿拾流年

百度深圳總部。小紅書/@小澄

相關新聞：中美關係 | 阿里巴巴、百度、比亞迪等被列中國軍方企業名單 外交部：無理打壓

大疆「天空之城」：近距離接觸無人機

大疆創新（DJI）全球總部「天空之城」，T1及T2兩棟塔樓由105米高懸索橋連接，設計本身已具科技感。

訪客中心毋須預約即可入內，內有產品靜態展示區及無人機爆炸圖（Exploded View），讓孩子近距離了解產品細節。若想深入體驗，可透過團體預約進入飛行體驗區，進行模擬飛行、實景航拍、穿越機障礙挑戰及團隊編隊任務，全程有導師指導。學生可分組操控無人機，完成航拍創作與飛行挑戰，在動手實踐中理解物理、工程知識及「中國智造」實力。

大疆「天空之城」。小紅書/@yzsone11

大疆「天空之城」。小紅書/@yzsone11

大疆「天空之城」。小紅書/@crazymonkey

大疆「天空之城」。小紅書/@林林研學

相關新聞：高過珠峰︱大疆EV50無人機飛抵8861米 精確收集取大氣污染物︱有片

比亞迪總部：了解刀片電池與雲巴

位於坪山區的比亞迪總部目前已面向學校及企事業單位開放預約，主要參觀場地分為歷史博物館及集團總部展廳。博物館展示比亞迪30年發展歷程，參觀者可試坐電動巴士，親眼看到刀片電池真身。集團總部展廳則可一站式了解核心產品與技術方案，並乘坐比亞迪自主研發的雲巴，體驗園區內無人駕駛的便捷。

比亞迪總部。小紅書/@潤士科技課堂探長

比亞迪總部。小紅書/@潤士科技課堂探長

比亞迪總部。小紅書/@潤士科技課堂探長

比亞迪總部。小紅書/@潤士科技課堂探長

相關新聞：佛得角公務車全用比亞迪電動車

政府推動工業旅遊與教育融合

深圳市工信局與文體局明確促進「工業旅遊+教育」融合方向，並發布「最in十大工業科技旅遊路線」，涵蓋大國重器、科創智造、體驗探索等，帶動親子遊學熱潮。

這股熱潮反映家長對高科技教育的重視，相信未來將有更多科技企業開放參觀，成為親子假日新選擇。

科技遊學團參加方法：

1. 百度深圳總部

預約方法：小紅書、抖音或微信搜尋「百度深圳總部遊學」或「深圳科技遊學團」。目前以團體預約為主。

地址：深圳市南山區星河世界雙子塔產業園區（近深圳灣科技生態園）

交通：靠近深圳地鐵2號線或13號線，建議預約後確認具體入口



2. 大疆創新（DJI）「天空之城」總部

預約方法：訪客中心毋須預約，工作日及部份周末開放；

空中花園、飛行體驗區等深度遊，需在小紅書、抖音或微信搜尋「大疆天空之城遊學團」或「大疆親子研學」，以團體渠道預約。

地址：深圳市南山區大疆天空之城（T1、T2大樓）

交通：鄰近深圳地鐵2號線或13號線，訪客中心位於T1大樓1樓，可直接前往。

3. 比亞迪深圳總部

預約方法：小紅書、抖音或微信搜尋「比亞迪遊學團」或「深圳比亞迪親子研學」。目前以團體預約為主。

地址：深圳市坪山區比亞迪路1號（集團總部及展廳）

交通：靠近坪山地鐵站或坪山雲巴線，歷史博物館位於龍崗區德慶工業園。