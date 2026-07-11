Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海底撈｜女食客「自帶全桌食材」狂掃零食帶走 拍片炫耀遭全網圍攻｜有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-11 HKT

香港去年有「千海肥牛哥」在火鍋放題店「又食又拎」轟動一時，上海近日有貪心女玩變奏，在海底撈自備全桌食材，僅點購湯底及小量配料，用餐後更將店內免費零食打包帶走，並將過程拍成短片上載社交平台炫耀。影片曝光後引發網民強烈不滿，直斥行為「佔便宜沒底線」，更有人諷刺「海底撈從此禁止自帶菜品，閣下功不可沒」。海底撈至發稿時未就事件有回應。

海底撈2023年已謝絕自備食材

內地網絡近日瘋傳一段影片，一名女子在知名火鍋連鎖店「海底撈」用餐時，竟然自備了幾乎全桌的火鍋食材，包括蔬菜、肉類、丸類等。她入座後僅向店家點選了一份湯底及兩份蘸料及一碟蝦滑，其餘滿桌的食材全部由其隨身背包內陸續取出。

相關新聞：外賣霸王餐︱山東女屢點螺螄粉申請僅退款 店家上門求放過反被「串」

相關新聞：惠州酒店開張女子擅入白吃自助餐 遭請離反發帖投訴被網民圍嘲

更令人側目的是，她用餐後公然將店方提供給客人的免費小食和零食進行「掃貨式」打包帶走，並將整個「白嫖」過程拍成短片上載至社交平台炫耀。影片發布後旋即惹來大批網民怒轟，批評她「佔了便宜還要賣乖」，行為極度自私且令人反感。

網民炮轟消耗商家善意

事實上，海底撈早年曾因「人性化服務」容許顧客自備食材，惟因食品安全風險及成本壓力，集團已於2023年正式宣布謝絕顧客自帶菜品，並於2026年全面嚴格執行，目前僅容許顧客自攜酒水及飲品。店方解釋指，外來食材的儲存及衛生狀況無法溯源，一旦發生食物中毒，責任極難釐清。

相關新聞：江蘇肥牛哥︱網傳野蠻客圖打包自助餐食物 被阻發難：不能帶回慢慢食？

不少網民在影片下留言嘲諷：「海底撈從此嚴格禁止自帶菜品，閣下功不可沒」。評論一針見血地指出，該女子的行為無異於公然挑戰規則，並消耗商家的善意，若縱容此類不文明行為，最終只會令所有消費者共同承擔規例收緊的代價。
 

最Hit
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
9小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
11小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
13小時前
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
02:17
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
影視圈
8小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
13小時前
翁虹下廚慰勞二姐 姊妹曾為錢斷絕聯絡10年形同陌路 擁抱痛哭剖白：真的很難過
翁虹下廚慰勞二姐 姊妹曾為錢斷絕聯絡10年形同陌路 擁抱痛哭剖白：真的很難過
影視圈
18小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
非份之罪丨徐榮被陳煒「加料」親吻 演腦痙攣患者演技爆發 網民力撐爭獎
非份之罪丨徐榮被陳煒「加料」親吻 演腦痙攣患者演技爆發 網民力撐爭獎
影視圈
8小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
8小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
19小時前