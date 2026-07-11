海底撈｜女食客「自帶全桌食材」狂掃零食帶走 拍片炫耀遭全網圍攻｜有片

香港去年有「千海肥牛哥」在火鍋放題店「又食又拎」轟動一時，上海近日有貪心女玩變奏，在海底撈自備全桌食材，僅點購湯底及小量配料，用餐後更將店內免費零食打包帶走，並將過程拍成短片上載社交平台炫耀。影片曝光後引發網民強烈不滿，直斥行為「佔便宜沒底線」，更有人諷刺「海底撈從此禁止自帶菜品，閣下功不可沒」。海底撈至發稿時未就事件有回應。

海底撈2023年已謝絕自備食材

內地網絡近日瘋傳一段影片，一名女子在知名火鍋連鎖店「海底撈」用餐時，竟然自備了幾乎全桌的火鍋食材，包括蔬菜、肉類、丸類等。她入座後僅向店家點選了一份湯底及兩份蘸料及一碟蝦滑，其餘滿桌的食材全部由其隨身背包內陸續取出。

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更令人側目的是，她用餐後公然將店方提供給客人的免費小食和零食進行「掃貨式」打包帶走，並將整個「白嫖」過程拍成短片上載至社交平台炫耀。影片發布後旋即惹來大批網民怒轟，批評她「佔了便宜還要賣乖」，行為極度自私且令人反感。

網民炮轟消耗商家善意

事實上，海底撈早年曾因「人性化服務」容許顧客自備食材，惟因食品安全風險及成本壓力，集團已於2023年正式宣布謝絕顧客自帶菜品，並於2026年全面嚴格執行，目前僅容許顧客自攜酒水及飲品。店方解釋指，外來食材的儲存及衛生狀況無法溯源，一旦發生食物中毒，責任極難釐清。



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不少網民在影片下留言嘲諷：「海底撈從此嚴格禁止自帶菜品，閣下功不可沒」。評論一針見血地指出，該女子的行為無異於公然挑戰規則，並消耗商家的善意，若縱容此類不文明行為，最終只會令所有消費者共同承擔規例收緊的代價。

