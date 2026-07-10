食品衛生 | 台中炸雞店員工腳踩雞皮引怒罵 笑稱：幫雞皮去角質
更新時間：15:00 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-10 HKT
7月8日深夜，台中市太平區一家炸雞店員工在網絡分享腳踩整桶「雞皮」的影片，並笑稱「我在幫雞皮去角質」，影片曝光後遭網友嚴厲批評，店家急發聲明道歉，並開除涉事員工。
據報，影片顯示廚房地上擺放一桶桶剛處理好的雞皮，一名員工裸露上半身，腳踩雞皮，還興奮對鏡頭喊「我在幫雞皮去角質、去角質、去角質」，並喊「好冰喔！」、「好爽喔！」。
影片被轉發至社交平台後，引發網民強烈憤怒，有人直呼「太噁了」、「再也不吃」，店家亦被一星負評灌爆，更被網友惡搞改名「用腳踩炸雞專賣店」。
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店家7月9日凌晨發聲明表示，影片中的雞皮實為報廢食材，並非販售商品。涉事員工因「反正是報廢品沒關係」而突生錯誤想法錄製影片，造成社會誤解與不安，深感抱歉。公司已處置涉事分店負責人，並立即開除涉事員工，啟動法律訴訟，同時加強員工行為規範，全力配合主管機關調查。
台中市食安處表示，已完成錄案，將派員前往稽查。若發現不符合食品良好衛生規範準則，將責令限期改善，屆期未改善者，可依食安法最重罰2億元新台幣（約5000萬港元）。
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