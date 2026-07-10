深圳火鍋店情侶熱吻跌倒翻桌致鄰座女子燙傷 涉事男子與商家互推責任

深圳一火鍋店有情侶在接吻時男生突然跌倒，意外打翻桌上火鍋，熱湯潑向前桌兩名女子，分別造成二級燙傷和一級燙傷。事件曝光後，顧客與商家就責任歸屬產生爭議，涉事男子稱椅子損壞導致摔倒，商家則表示椅子沒有質量問題。目前受害女子已報警。

女士腿腳多處燙傷

據報，6月23日晚，陳女士與朋友在火鍋店內用餐，突然聽見身後有人摔倒，接著燃燒的石油氣爐 、火鍋及熱湯傾倒，淋在她腿上。陳女士即時前往後廚沖冷水10分鐘，隨後到深圳市第二人民醫院就醫，診斷為二級燙傷，傷及右踝，一度需乘坐輪椅，治療費用已花費4500元（人民幣，下同），後續疤痕修復預計需3萬元左右。

陳女士被診斷為二級燙傷，傷及右踝，一度需乘坐輪椅。網易新聞

陳女士被診斷為二級燙傷，傷及右踝，一度需乘坐輪椅。網易新聞

椅子壞還是男子動作太大？

陳女士稱，事發當日火鍋店負責人表示會承擔全部損失，她與朋友提出包含醫藥費、誤工費及精神損失費等共4.5萬元賠償，商家無法接受，只願承擔部分費用。陳女士遂於6月25日報警，希望透過三方調解。

警方查看監控（CCTV）後聯絡涉事男子林先生。林先生向陳女士道歉，表示自己並非故意，是因店內椅子壞了才摔倒。這一說法與陳女士在警局了解的情況基本一致。7月8日，林先生接受訪問時重申，椅子使用年限較久。

火鍋店負責人則表示，那對情侶在店內坐了兩個小時，椅子本無問題，是特定情況下（暗指男子接吻動作太大）才導致塌損。他認為陳女士提出的4.5萬元賠償沒有法定依據，可走法律途徑解決。

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受傷女子：火鍋店存安全隱患

陳女士指出，火鍋店設施存在安全隱患，塑料椅子易損壞，桌子輕且距離狹窄，事發時幾無逃離空間。

南京仲裁委員會仲裁員崔武律師認為，陳女士維權時可申請對椅子進行司法鑑定，確定損壞原因。即使椅子有缺陷，亦不能免除林先生主要責任，因其在公共場所接吻導致掀桌屬過失行為。商家亦負有安全保障義務，應承擔相應責任。