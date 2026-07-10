模塊化建築 | 中國「打包房屋」熱銷全球　起樓最快2周拼裝成型

中國模塊化建築近年在海外持續走紅，被形容為「打包房屋」熱賣全球，起樓如同拆快遞，部分公寓僅用兩周即可拼裝成型。

運到現場拼裝模塊便完工

據央視報道，模塊化建築是指把建築拆成一個個模塊，在工廠完成製造，再運到現場拼裝成型，是預製建築中集成度更高的一種模式。深圳海關數據顯示，今年前四個月，中國企業經深圳口岸出口活動房屋16.8億元人民幣，按年增長19.6%，出口至150多個國家和地區。

英國客商表示，其採購的中國製造模塊化養老住宅，63個模塊從中國工廠發運，抵達英國港口後，僅用兩周就完成現場吊裝。巴布亞新畿內亞客商亦指，84個從中國發出的「巨型快遞」漂洋過海一個多月，落地變成一座功能齊全的酒店。

廣東深圳一智能建造產業園有4層樓高的立體工廠在忙碌生產。央視新聞

廣東深圳一智能建造產業園有4層樓高的立體工廠在忙碌生產。央視新聞

廣東深圳一智能建造產業園有4層樓高的立體工廠在忙碌生產。央視新聞

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模塊化建築發展迅猛

「打包房屋」使施工周期縮短60%以上，精度控制在毫米級，海外客戶持續復購。除了酒店、養老公寓、宿舍和辦公樓，全球數據中心的大量建設亦助推中國國產模塊化建築在海外走紅。預計到2030年，全球模塊化建築市場規模預計突破1428億美元。

某數字能源裝備有限公司負責人表示，這兩年模塊化數據中心的業務需求在全球範圍發展迅猛，已累計交付超過1000兆瓦裝機容量的模塊預製數據中心項目，涵蓋馬來西亞、印尼、中東、意大利等國家和地區。