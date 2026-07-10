澳門返滬｜一家四口染疫瞞報登機 幼童腹瀉污染機艙座椅 驗出新冠沙門氏菌等

近日一則關於「一家四口瞞報病毒登機、導致排泄物污染整排座椅」的帖文在網上瘋傳。內地海關與涉事東航今日（10日）證實，於7月3日一趟由澳門飛往上海的航班上，確有一家四口入境時檢疫異常。該家庭在澳門已被醫生警告「屬集體感染須上報」，卻私下服用退燒藥蒙混過關登機。飛行途中，生病的幼童因嚴重腹瀉，排泄物噴灑並浸透了整排座椅、毛毯及靠枕，臭氣熏天，落地後更被驗出同時感染新冠、沙門氏菌及柯薩奇病毒。

排泄物浸透坐墊毛毯

綜合內媒及網上帖文報道，該上海家庭在港澳行期間，一家四口接連發燒、上吐下瀉。他們在澳門就醫時，急診醫生當場明確告知，此屬集體性感染事件，必須依法上報。然而，該家庭為免被就地隔離，當晚擅自服用「白加黑」等退燒藥及止瀉藥，強行壓下體溫，並於翌日順利登上返回上海的東航航班。

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網傳當事一家的發文。

網傳當事一家的發文。

客機起飛後，藥效過去，幼童病情徹底爆發。在密閉機艙內，幼童因極度腹瀉而失控，排泄物瞬間溢出，嚴重污染了飛機的坐墊、靠枕、乘客专用的航空毛毯甚至地板。刺鼻的異味與潛在的病毒在全機蔓延，鄰座乘客在極度惡心與驚恐下強忍完成航程，航班更因此延誤。

律師警告隱瞞檢疫可判刑

飛機降落上海後，海關隨即對其進行攔截和排查處置，並通報航空公司進行全面消殺。涉事東航表示，已嚴格按照出入境衛生標準完成客機消殺，暫未發現後續影響。上海寶山區疾控中心則表示，該病症或因進食不潔食物感染，一般人若未直接接觸患者的嘔吐物或排泄物，大規模傳播的機率較低。

不過，法律界人士嚴正指出，當事人明知感染仍服用退燒藥以逃避體溫檢測，屬典型逃避檢疫行為

。根據《國境衛生檢疫法》，情節嚴重者可處最高五萬元罰款；若因而引起傳染病傳播或有嚴重危險，將構成刑事犯罪，可判處三年以下有期徒刑。大批網民怒斥該家庭極度自私，強烈要求當局依法追究刑事責任。