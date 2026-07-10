中國觀察：罵國足成流量保證 官媒籲闢謠嚴懲

西非佛得角在今屆世界盃一戰成名，網傳「佛得角邀國足踢友誼賽被婉拒」。儘管中國足協澄清暫未收到佛得角足協關於來華開展友誼賽的正式函件，更不存在「婉拒」一說，但闢謠聲明卻無緣熱搜，而謠言卻持續被轉發。有自媒體也藉此加以炒作，嘲諷國足純屬畏戰避戰，害怕慘敗顏面盡失，相關輿論鋪天蓋地。

對此，新華社前日罕見發聲，強調「國足成績再不好，也不是造謠的理由」。文章說，國足戰績不佳、中國足球發展存在問題，批評在所難免、討論理所應當。中國足球應廣泛聽取公眾意見，但球迷批評和「鍵盤俠」造謠有本質區別。批評本質是出於關心，但造謠目的很明確，挑動公眾情緒，靠抹黑中國足球博取點擊、實現流量變現。

中國隊球迷。新華社

相關新聞：世界盃2026｜佛得角雖敗猶榮 韓國球迷借50萬人口對比14億嘲諷中國男足

平心而論，筆者對國足也沒好感，長期戰績低迷。只有50萬人口的佛得角可以打入世盃32強，但14億人口的中國卻連亞洲賽都名落孫山，屢屢辜負球迷期待，確實令人百思不得其解，網友吐槽、調侃、批評都無可厚非。

不過，如今網絡輿論確實有點失控，尤其是網絡，罵國足已成為零成本、穩賺的流量密碼。眾多自媒體深諳此道，毋須求證事實，隨意放大負面話題，就能輕鬆收割海量熱度，部分傳統媒體帳號也跟風轉發。有網友也看不過眼：「現在黑國足不用帶邏輯，隨便編個段子、造個謠言，流量直接爆棚，遠比踏實做內容賺錢」「國足現在怎麼做都不對，躺着也能被編出醜聞，實在太冤。」

值得注意的是，新華社的文章特別提到，「網絡不是法外之地」，對於這些針對國足的謠言，「無論足協自身、監管部門、媒體單位、網絡平台，都需各負其責，及時闢謠、加強監管、嚴格審核、嚴厲處罰，全鏈條擠壓謠言滋生和蔓延的空間，更不能讓造謠零成本」。如此看來，對於「野蠻生長」針對國足的網絡謠言，官方今後將出手打擊。

紀曉華