廣西洪災︱「救援航母」馳援貴港救出約6000受困師生 獲救者激動落淚

廣西暴雨引發洪水，截至今（7月9日）早11時，全自治區有39人遇難、9人失蹤。其中貴港市多間寄宿學校內澇嚴重，上萬名師生被困。當局昨日出動運載500人的「水上救援航母」駛入校園，全校瞬間歡呼沸騰，有被困3日的學生表示：「看到這個船就落淚了，非常激動！」

約6千師生被困3天

當局出動「水上救援航母」，有獲救者激動落淚。新華社

當局出動「水上救援航母」，有獲救者激動落淚。新華社

當局出動「水上救援航母」，有獲救者激動落淚。新華社

廣西南寧今日召開新聞發佈會介紹，截至今早11時，共有39人死亡、9人失蹤。對於失蹤人員，當局將擴大搜救範圍，繼續全力搜尋。目前，潰堤的六藍水庫水位已降到大壩基岩以下，水庫缺口和流量已基本穩定。

廣西貴港多間寄宿學校深陷內澇，據央視報道，每間學校都有數以千計的師生被困，共計上萬人被洪水包圍。洪水導致斷電斷水、物資告急，許多家長與子女失聯，焦急駕車到學校附近地勢較高的位置等待。小紅書上，多間學校師生、親屬發帖求救。

廣西物流職業技術學院約6,000名師生被洪水圍困長達3天，受困初期僅能依靠衝鋒舟運送食水及乾糧維生。隨後救援隊伍動用大型「動力舟橋」展開密集救援，截至7月9日中午12時30分，已成功累計安全轉移全校6,000餘名師生。

8日下午，中國安能第一工程局調配「動力舟橋」馳援貴港。該動力舟橋長約60米、寬8米，總承載力可達到60餘噸，單次可安全轉運500人，也被稱為「水上救援航母」，被困師生將陸續安全轉移。