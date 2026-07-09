世界盃2026︱夏蘭特發文求內地旅遊攻略 「流量聖體」狂簽10個代言僅次美斯C朗

本屆世界盃期間，「夏蘭特之歌洗腦神曲」及表情包在網絡瘋傳，頻頻為全球球迷帶來歡聲笑語。挪威神鋒夏蘭特（內地譯︰哈蘭德）在本屆賽事中可謂風頭無兩，在內地社交媒體上更是大受歡迎。今日（9日），夏蘭特在內地社媒發文，表示希望之後能到中國遊玩，並公開向網民徵集推薦，詢問有哪些必吃美食或必玩景點。

夏蘭特向內地網友問旅行攻略。哈蘭德ErlingHaaland@微博

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「希望之後能去感受下中國」

7月9日，夏蘭特更新社交媒體，興奮地配文表示：「中國的球迷朋友比我想象中要熱情太多！！刷到了很多有趣的留言和內容，可太有意思了。謝謝大家的支持，也希望稍晚能去感受下中國。我很好奇⋯⋯如果第一次來，有什麼是你們推薦一定要嘗試或體驗的嗎？」

這種「流量聖體」的體質，為夏蘭特帶來了驚人的贊助回報。據內地媒體《每日經濟新聞》不完全統計，在這屆世界盃周期內，雖然美斯與C朗的個人贊助數量依然穩居前兩名，但夏蘭特已憑藉10個代言緊隨其後。而《福布斯》榜單更顯示，夏蘭特在本周期的年收入高達約8000萬美元（約合6.2億港元），遠超巴西翼鋒雲尼斯奧斯的6000萬美元和西班牙耶馬的4300萬美元。

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獲中國商家青睞

在中國市場，家電巨頭美的、涼茶品牌王老吉亦先後押注夏蘭特。除了獲得商家青睞，他在內地的網上人氣同樣驚人。夏蘭特本人在中國短視頻平台註冊帳號僅一個多月，粉絲量已突破622萬。根據挪威統計局2026年第一季的人口統計數據，這個粉絲數字甚至超越了挪威全國563.4萬的總人口。

截至目前，夏蘭特在本屆世界盃已攻入7球，在射手榜上名列前茅，將與阿根廷球王美斯及法國球星麥巴比展開激烈的金靴獎（Golden Boot）爭奪戰。在他的帶領下，挪威隊更在賽前不被看好的情況下，歷史性殺入世界盃8強。