福建晉江鞋廠大火 黑煙蔽天有人被困天台待救︱有片

福建泉州晉江市一間鞋業廠房今日（9日）中午發生火警，現場有人員被困，消防部門正全力撲救。



網傳影片所見，工廠大火期間濃煙密佈，更有人走到天台避難，由於火勢逼近，有人要脫衣及靠消防將水射上身降溫，情況非常驚險。

泉州市消防支隊指揮中心於今日中午12時04分接報，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。現場為鞋業廠房起火，目前火勢仍在撲救中，火場有人員被困。

晉江是中國知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3,000多家製鞋企業，佔全國運動休閒鞋產量四成。陳埭鎮是當地製鞋業核心區域，鞋材企業密集，火災風險因素較高。過去當地曾發生多宗鞋廠火災，部分涉及「三合一」廠房（生產、倉庫、宿舍混雜）隱患。

消防部門已調派救援力量趕赴現場處置，火災具體原因及被困人員情況尚待進一步核實。