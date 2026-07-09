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福建晉江鞋廠大火致傷亡工人困天台待救 中央工作組到場指導救援︱有片

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：16:29 2026-07-09 HKT

7月9日12時許，位於福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，造成人員傷亡；接報後，當地消防部門全力撲救。而應急管理部、國家消防救援局亦派出聯合工作組緊急趕赴現場指導救援處置。

網傳影片所見，工廠大火期間濃煙密佈，更有人走到天台避難，由於火勢逼近，有人要脫衣及靠消防將水射上身降溫，情況非常驚險。

泉州市消防支隊指揮中心於今日中午12時04分接報，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。現場為鞋業廠房起火，目前火勢仍在撲救中，火場有人員被困。

晉江是中國知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3,000多家製鞋企業，佔全國運動休閒鞋產量四成。陳埭鎮是當地製鞋業核心區域，鞋材企業密集，火災風險因素較高。過去當地曾發生多宗鞋廠火災，部分涉及「三合一」廠房（生產、倉庫、宿舍混雜）隱患。

消防部門已調派救援力量趕赴現場處置，火災具體原因及被困人員情況尚待進一步核實。

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