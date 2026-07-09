廣西洪災｜「張雪機車」豪捐500萬賑災 創辦人日前曾稱缺錢向同事借200元給兒子

廣西特大洪澇災情牽動全國人心，民間企業紛紛慷慨解囊。近年在國際賽事上屢創佳績的內地高性能電單車（機車）品牌「張雪機車」，其創辦人張雪宣布公司已向廣西慈善聯合總會捐贈500萬元人民幣（下同）支援抗洪。然而，大批網民隨即翻出張雪在短短5日前、曾因銀行卡沒錢而需向同事借款200元給兒子的影片，紛紛直呼其為「最慷慨的億萬『負』翁」。

剛賣股份還清一億債務

針對這筆巨額捐款，有張雪機車的車主在社交平台留言笑稱：「這500萬裡，有我買的一台820RR（電單車型號）的貢獻。」張雪隨即暖心回覆：「謝謝，我是代表所有張雪機車用戶捐的。」

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張雪亦表示，目前正在籌備救災物資，並已親自帶領4部越野車及專業車手前往廣西一線，希望在道路被洪水沖毀、泥濘不堪的險惡災區，能利用電單車的越野優勢協助救援。

令網民留意的是，就在7月4日，張雪曾發布一段影片，自曝要給兒子轉賬200元零花錢時，發現自己每張銀行卡都沒有餘額，最後不得不尷尬地找同事借了200元才成功轉賬。



他更透露，自己因創業曾負債接近一個億，笑稱自己是「億萬『負』翁」，但近日靠着賣掉了一點點老股份，才剛把債務全部還清，沒想到一還清債務，轉頭便為廣西災區豪捐500萬。

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頂級賽事奪六冠打破紀錄

由張雪於2024年創立的「張雪機車（ZXMOTO）」總部位於重慶。在2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，該品牌已豪取六個分站冠軍，實現了中國電單車品牌在該項世界頂級賽事中「零的突破」。

除了熱心公益，該品牌昨日（8日）更與中機中聯工程有限公司簽署合作協議，將在重慶兩江新區建設年產50萬輛電單車的智能化研發生產基地，確保工藝能適配未來十年的產品迭代，足見這家電單車新星在歷經「負債泥潭」後，已迎來品牌與慈善的雙重騰飛。