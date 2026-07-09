Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣西洪災｜「張雪機車」豪捐500萬賑災 創辦人日前曾稱缺錢向同事借200元給兒子

即時中國
更新時間：16:35 2026-07-09 HKT
發佈時間：16:35 2026-07-09 HKT

廣西特大洪澇災情牽動全國人心，民間企業紛紛慷慨解囊。近年在國際賽事上屢創佳績的內地高性能電單車（機車）品牌「張雪機車」，其創辦人張雪宣布公司已向廣西慈善聯合總會捐贈500萬元人民幣（下同）支援抗洪。然而，大批網民隨即翻出張雪在短短5日前、曾因銀行卡沒錢而需向同事借款200元給兒子的影片，紛紛直呼其為「最慷慨的億萬『負』翁」。

剛賣股份還清一億債務

針對這筆巨額捐款，有張雪機車的車主在社交平台留言笑稱：「這500萬裡，有我買的一台820RR（電單車型號）的貢獻。」張雪隨即暖心回覆：「謝謝，我是代表所有張雪機車用戶捐的。」

相關新聞：廣西洪災｜河南公益人「漂流哥」連夜駕車1200公里 6000份燴麵送暖

相關新聞：張雪機車︱佛山男頑抗癌魔4年 張雪受感動：我帶你看下一站比賽

張雪亦表示，目前正在籌備救災物資，並已親自帶領4部越野車及專業車手前往廣西一線，希望在道路被洪水沖毀、泥濘不堪的險惡災區，能利用電單車的越野優勢協助救援。

令網民留意的是，就在7月4日，張雪曾發布一段影片，自曝要給兒子轉賬200元零花錢時，發現自己每張銀行卡都沒有餘額，最後不得不尷尬地找同事借了200元才成功轉賬。

他更透露，自己因創業曾負債接近一個億，笑稱自己是「億萬『負』翁」，但近日靠着賣掉了一點點老股份，才剛把債務全部還清，沒想到一還清債務，轉頭便為廣西災區豪捐500萬。

相關新聞：廣西洪災｜動物求生畫面瘋傳 動物園逾百動物沖走急發「尋獸啟事」｜有片

頂級賽事奪六冠打破紀錄

由張雪於2024年創立的「張雪機車（ZXMOTO）」總部位於重慶。在2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，該品牌已豪取六個分站冠軍，實現了中國電單車品牌在該項世界頂級賽事中「零的突破」。

除了熱心公益，該品牌昨日（8日）更與中機中聯工程有限公司簽署合作協議，將在重慶兩江新區建設年產50萬輛電單車的智能化研發生產基地，確保工藝能適配未來十年的產品迭代，足見這家電單車新星在歷經「負債泥潭」後，已迎來品牌與慈善的雙重騰飛。

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
7小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
00:57
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
5小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳姐獻世紀一吻
00:53
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳姐獻世紀一吻
影視圈
7小時前
星島消息：車站樓高兩層 不設上蓋物業 。
白石角站丨消息：車站樓高兩層、不設上蓋物業 座落「嘉熙」對面 政府承諾2033年落成目標不變
社會
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
20小時前
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
突發
1小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
3小時前
林雪62歲生日罕有感觸嘆孤獨：得我一個人  情緒波動婚姻狀態惹熱議  結婚30年同老婆聚少離多
林雪62歲生日罕有感觸嘆孤獨：得我一個人  情緒波動婚姻狀態惹熱議  結婚30年同老婆聚少離多
影視圈
6小時前