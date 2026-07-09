世界盃2026｜內地「戰狼」公審大馬酒店未掛五星紅旗 真相揭開引全網恥笑

世界盃熱潮席捲全球，各大商戶紛紛推出主題佈置配合體育盛事，豈料竟引發一幕極其尷尬的「戰狼式」愛國鬧劇！一名內地男子日前在馬來西亞出差期間，因不滿入住酒店的大堂及餐廳懸掛了多國國旗，卻唯獨找不到中國的五星紅旗，隨即拍片並當面厲聲質問酒店女職員，甚至出言警告：「如果你們想賺中國人的錢，請懸掛中國國旗！」影片隨即在多個社交平台瘋傳。然而，酒店方隨後透過當地媒體澄清，指餐廳懸掛的是成功晉級今屆世界盃決賽周的48支參賽球隊國旗。真相曝光後，瞬間變成國足未能入圍決賽周的自揭瘡疤國際笑話。

自稱退伍軍人警告職員：想賺錢就掛中國旗

據馬來西亞《星洲日報》及《中國報》報道，涉事男子為一名自稱有5年軍隊服役經驗的內地裝修網紅。事發當日早上，他在酒店餐廳吃早餐時，發現懸掛了萬國旗。他隨即大發雷霆並召來無辜的女職員當面質問：「為什麼這裡沒有中國國旗？」

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女職員當時一頭霧水，試圖保持禮貌打圓場，表示國旗可能懸掛在餐廳「裏面」。惟該男子在餐廳繞了一圈，確認沒有五星紅旗後，隨即高傲地以英語警告對方：「如果你們想賺中國人的錢，請懸掛中國國旗，你知道嗎？（If you want to make money from Chinese people, please fly the national flag of China. You know?）」

真相大白急刪片關帳號

隨着酒店方揭開「只掛世盃參賽國國旗」的真相，涉事男子在窘迫下刪除影片並關閉抖音帳號。事件引發大批內地及大馬網民群起恥笑。大馬網民笑言：「那一排國旗中也沒有大馬國旗，我們自己人都沒出聲。」

大批內地網民則怒斥其行為是「丟臉丟到國外」，直言這場「表演式愛國」已經走火入魔，怒批他為了拍片煽動民族情緒，卻連最基本的體育常識都欠奉，嘲諷指：「這是世界盃，不是聯合國大會」、「國足自己不爭氣踢不進去，難道還要酒店幫你開後門掛國旗嗎？」

事件令人聯想起2024年夏天，內地網民因巴黎長榮桂冠酒店未懸掛五星紅旗而發起抵制的風波，不少人感嘆盲目將體育及商業活動政治化，只會自暴其短。

