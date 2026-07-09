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上海男童遭兩惡犬瘋狂撕咬 家長拼死擊打狗頭營救

即時中國
更新時間：14:40 2026-07-09 HKT
發佈時間：14:40 2026-07-09 HKT

上海市青浦區一個住宅小區近日發生駭人聽聞的惡犬傷人事件。一名男童遭兩隻犬隻撕咬拖行，男童家長趴地奮力擊打狗頭營救，畫面觸目驚心。警方通報，受傷男童送醫後無生命危險，49歲狗主馬某已被採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容。

冷血路人「見死不救」

綜合新京報、紅星新聞及警方通報，事發於7月7日上午8時50分，位於上海青浦區育才路的一處居民屋苑。據現場目擊者拍攝的驚悚影片顯示，一名男童躺在地上，慘遭兩隻體型不小、無人牽引的惡犬瘋狂撕咬。

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當時男童的女性長輩（疑似母親）正趴在地上，死死抱住孩子試圖營救。然而，兩隻惡犬竟強行從女子手中將男童咬住並猛烈拖拽。該女子在極度恐慌下，一邊大聲呼救，一邊奮不顧身地搶回孩子，並不斷用拳頭猛烈擊打其中一隻狗的頭部，惟該犬仍死死咬住男童不放。期間一名路過的女街坊嘗試上前驅趕，而影片中一名路過的男子在現場駐足觀察數秒後竟徑直離去，引發網民炮轟冷血。

涉案犬隻被官方收容

涉事屋苑物業管理人員今日（9日）證實，這兩隻惡犬並非本屋苑住戶飼養，而是從隔壁屋苑竄逃進來的，事發後狗主人趕到將狗控制。

上海市公安局青浦分局通報指出，經查，49歲男狗主馬某飼養的兩隻犬隻從家中竄出後，闖入事發小區並咬傷男童腿部。受傷男童被緊急送院接受手術，目前暫無生命危險。狗主馬某因未妥善管束犬隻導致嚴重傷人，已被警方採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。
 

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