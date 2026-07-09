貓界食安風暴｜內地數千貓咪突發癱瘓換糧即好 品牌否認直接因果 

內地寵物界驚爆前所未有的特大食安災難，數千隻貓咪集體陷入癱瘓危機！據《北京商報》8日報道，全國多地近期有數千名貓主反映，家中貓咪在無任何外傷下，後肢突然癱瘓、大小便失禁，只能極度痛苦地用前肢拖行身體爬行。大批獸醫及貓主將矛頭直指兩款極高人氣的高端貓糧——「伯納天純」及山姆會員商店自有品牌「Member's Mark（山姆MM）」，部分寵物醫院甚至將此典型症狀非正式地稱為「伯納癱」，估計受害小貓已超過5000隻。

全套高昂檢查均無異常

多位受害貓主透露，家中原本活蹦亂跳的小貓在食用上述貓糧後，後腿陸續發軟、無法站立。然而，送往寵物醫院進行血常規、超聲波、CT及磁力共振（MRI）等全套高昂檢查，各項指標卻顯示完全正常，排除了血栓或腰椎損傷。

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多名執業獸醫與臨床專家指出，在排除已知神經病變後，若貓咪在停餵涉事貓糧、並進行針對性補充維他命B1後症狀逐步好轉，其病因便高度指向貓糧存在配方缺陷或生產工藝問題，導致其維他命B1（硫胺素）嚴重缺乏，從而誘發代謝性神經損傷。

伯納天純及山姆MM佔九成病例

有貓主在社交平台組建了多個「癱瘓貓互助群」，根據群主針對1000多個發病病例的統計數據顯示，截至去年底，食用「伯納天純」的病貓高達65.58%，而食用山姆MM及弗列加特（乖寶寵物旗下）的則佔24.6%，兩者合計佔了近九成 。

面對排山倒海的指控，涉事的「伯納天純」官方發表聲明回應，稱公司自去年起已成立專案小組，經檢測，產品不存在單一集中的不合格批次，亦未出現大規模集中發病的情況；並強調獸醫建議「更換貓糧」僅是常規的臨床避險排查操作，不構成產品有毒或質量的專業判定。弗列加特母公司「乖寶寵物」則暫未作出回應。

目前，大批面臨「無言困局」的貓主正積極搜集證據，誓要為愛寵向涉事企業討回公道。