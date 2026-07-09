郭文貴對判囚30年裁決提上訴 被指騙數千名投資者$78億

根據美國當地時間周三（8日）公開的法庭文件，潛逃美國的中國富商郭文貴，因涉嫌詐騙數千名投資者超過10億美元（約合78億港元），早前被美國法院判囚30年。郭文貴已正式就此判決提出上訴。

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郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。資料圖片

2026年6月29日，郭文貴在紐約曼哈頓聯邦法院發表量刑陳述的法庭速寫。 美聯社

郭文貴Twitter帳號首頁2017年當時的截圖。 美聯社

綜合《法新社》、《彭博社》及《紐約時報》等媒體報道，據最新公開的法庭記錄顯示，郭文貴已於上周四（2日）提交上訴申請，對其定罪及30年監禁的判決表示不服。該份簡短的上訴申請書中，目前並未具體列明上訴的理據。



郭文貴出身中國房地產業，2014年逃往美國並申請政治庇護。他此後在社交媒體廣泛發文發片，以披露中國政商黑幕及反共形象自居，一度大受海外異議人士歡迎。中國政府隨後則向他發出通緝，指控其涉嫌行賄、擄人勒贖及詐欺。

2020年，郭文貴創辦GTV Media Group並藉此吸金逾3億美元。隨後大批投資者指控其涉及詐騙，引起美國司法部及聯邦調查局（FBI）注意並展開高調調查。