Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭文貴對判囚30年裁決提上訴 被指騙數千名投資者$78億

即時中國
更新時間：12:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-09 HKT

根據美國當地時間周三（8日）公開的法庭文件，潛逃美國的中國富商郭文貴，因涉嫌詐騙數千名投資者超過10億美元（約合78億港元），早前被美國法院判囚30年。郭文貴已正式就此判決提出上訴。

相關新聞：逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元

郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。資料圖片
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。資料圖片
2026年6月29日，郭文貴在紐約曼哈頓聯邦法院發表量刑陳述的法庭速寫。 美聯社
2026年6月29日，郭文貴在紐約曼哈頓聯邦法院發表量刑陳述的法庭速寫。 美聯社
郭文貴Twitter帳號首頁2017年當時的截圖。 美聯社
郭文貴Twitter帳號首頁2017年當時的截圖。 美聯社

綜合《法新社》、《彭博社》及《紐約時報》等媒體報道，據最新公開的法庭記錄顯示，郭文貴已於上周四（2日）提交上訴申請，對其定罪及30年監禁的判決表示不服。該份簡短的上訴申請書中，目前並未具體列明上訴的理據。

郭文貴出身中國房地產業，2014年逃往美國並申請政治庇護。他此後在社交媒體廣泛發文發片，以披露中國政商黑幕及反共形象自居，一度大受海外異議人士歡迎。中國政府隨後則向他發出通緝，指控其涉嫌行賄、擄人勒贖及詐欺。

2020年，郭文貴創辦GTV Media Group並藉此吸金逾3億美元。隨後大批投資者指控其涉及詐騙，引起美國司法部及聯邦調查局（FBI）注意並展開高調調查。

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
17小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
21小時前
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
影視圈
4小時前
01:10
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
14小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
2小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
2026-07-08 12:16 HKT
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
18小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
18小時前