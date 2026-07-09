廣西洪災｜網傳鴕鳥頸被誤認巨蛇出逃 當地人證清：蛇在水裡游

受到颱風「美莎克」帶來的極端暴雨侵襲，廣西南寧橫州市近日爆發嚴重洪澇，在多處村莊被淹、群眾急需救援之際，網絡上亦出現多則與災情相關的誇張謠言。



日前網上瘋傳一張「洪水淹沒養蛇場，大量巨蛇挺直身體游水」的驚悚影片，引發災區民眾極度恐慌。然而經當地志願者及現場救援人員實地核實，證實該處實為一個被洪水淹沒的鴕鳥養殖場，露出水面的並非巨蛇，而是鴕鳥伸長求生的頸部。官方隨即公開闢謠，並針對「鱷魚逃出」、「大量屍體被沖下」等連串謠言進行全面反駁。

義工：蛇在水裡不會站那麼高

綜合《羊城晚報》等內報報道，受六藍水庫及雲表水庫漫頂影響，橫州市雲表鎮低窪地區被淹沒。近日內地網上流傳一段混濁黃泥水中，有十多個黑色「長條狀物體」高高立起移動的影片，部分網民因先前聽聞有養蛇場被毀，紛紛聯想並誤認是巨蛇出逃。

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現場志願者隨即澄清，網傳影像實為獨田村附近被淹的鴕鳥場，當時洪水已淹至鴕鳥背部，牠們為了呼吸只能奮力將頭頸伸出水面。志願者無奈笑稱：「確實是鴕鳥，蛇在水裡游，頭絕對不會立得那麼高。」

「鱷魚逃脫、屍體沖下」純屬偽造不實

除鴕鳥被誤認外，廣西網絡舉報平台及《羊城晚報》亦針對連串不實言論進行闢謠。針對「大量鱷魚從養殖場逃出」的影片，官方證實其為外地多年前的舊素材，屬惡意嫁接拼湊；而有網民黃某珍在網上聲稱「見到大量屍體被沖下」的言論，經警方調查，證實其因着急尋找失聯家人而誇大其詞，已被警方依法批評教育。

至於外界高度關注的「抗蛇毒血清告急」傳聞，橫州市人民醫院正式回應，作為南寧市蛇毒救治網絡中心之一，院內抗眼鏡蛇毒血清等重點藥品儲備極其充足，南寧供應商更可24小時緊急調撥，呼籲公眾停止轉發不實信息，切勿造謠、信謠，避免引發不必要的社會恐慌。