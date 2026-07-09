中西生活模式交融 港成國家科技走向世界樞紐

香港是內地科技企業首次公開招股（IPO）的熱門上市地。雲跡科技（02670）首席發展官謝雲鵬前日表示，香港融合中西生活模式與營商環境，更易獲得全球市場認同，已然成為中國科技面向世界的展示窗口、走向世界的重要樞紐，公司會將香港作為服務機械人「練兵場」，藉此提升海外客戶對產品接受度。中科聞歌（01956）董事長王磊亦認為，香港高度國際化的營商氛圍，便於企業貼合海外用戶使用習慣。

「對接『十五五』發揮新優勢」採訪團前日和昨日走訪多間北京高科技企業。謝雲鵬指出，香港帶給科創企業最核心的價值在於全方位「連接能力」，覆蓋業務拓展、資本市場、技術研發、海外場景適配等多重維度。由於內地與海外市場應用場景、使用環境差距顯著，期盼香港可以供給豐富落地場景，完成產品實地測試與驗證，以此增強海外客戶對產品的信任；公司亦希望探索機械人倫理領域，完善適配海外市場的行業標準與規範。

雲跡科技長期專注服務型機械人，目前全球有4萬多間企業使用其服務。謝雲鵬稱，雲跡科技在香港已落地多個應用場景，包括酒店、養老、辦公等，亦與養和醫院、伊利沙伯醫院合作探索醫療場景應用。未來將打通垂直空間與物聯生態，實現跨樓層、全場景智能調度。

王磊指出，選擇赴港上市旨在依託香港成熟的國際化資本市場，拓寬融資路徑，同時助力產品開拓海外市場；未來願參與大灣區與北部都會區發展建設，致力成長為全球企業決策AI賽道的行業標桿。

中科聞歌上月26日在本港上市，被稱作「決策大模型第一股」，專注於複雜資料分析及AI輔助決策。王磊稱，公司已與本港科創企業合作，其AI for Science模型亦有同本港大學交流，希望讓本港科研界用上相關模型，助力科研發現。

駐京記者楊浚源