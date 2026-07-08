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辦公室¥900請清潔要員工出錢 網民：我們都是自己打掃

即時中國
更新時間：20:29 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:29 2026-07-08 HKT

辦公室有清潔姐姐幫忙打掃，在香港是常識，在內地卻不然。網絡近日有人分享一條聊天截圖，有公司居然要求員工攤分請保潔阿姨¥900的月薪，引起網民熱烈留言。大部份人認為此要求聞所未聞和不合理，但也有不少人反映，自己要像學生值日般，清潔公司。

聊天截圖顯示，是某公司諮詢員工聘用清潔姐姐的意見，截圖指，有願意應聘的清潔姐姐要求月薪900元人民幣，服務內容包括每日拖地、換垃圾袋，長假前提前打掃辦公室等。

截圖指，按員工人數平均計，每人每月要付¥30元，要求同事就是否請保潔阿姨投票。

網民就此事反應熱烈，「離譜，聞所未聞」、「不離譜，我們公司還沒保潔呢，自己倒垃圾」、「保潔薪資憑啥員工分攤」、「我們公司一直都是員工出錢請保潔」、「我司一直這個樣子，最近把保潔也辭了，自己打掃衛生」、「還好意思叫公司嗎？叫合作社吧」、「我們願意出點錢公司都不請保潔阿姨，現在我們還像上學時候那樣，有衛生值日表」、「付費上班是吧」、「上班自備桌椅是吧」、「請不起的話，真的也可以不開公司了 」。

 

 
 
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