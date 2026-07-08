棟篤笑紅人埃克後台偷拍短褲女 行家唐香玉發動聲討遭判強制道歉

內地脫口秀（棟篤笑）界驚爆一宗引發全網輿論沸騰的「名譽權」官司後續！知名女棟篤笑演員唐香玉，因拒絕向涉及偷拍性騷擾疑雲的男同行埃克（本名艾克拜爾·阿爾肯）公開道歉，於昨日（7日）被法院依法採取「強制執行」並公開判決書，事件隨即衝上微博熱搜。

據內媒封面新聞報道，唐香玉雖然已足額支付2.5萬元人民幣（下同，約2.7萬港元）的賠償金，但她堅拒公開道歉。大批網民紛紛為其發聲力撐，痛批判決令「偷拍者反敗為勝」，再度引發社會對女性維權與法律邊界的激烈辯論。

風波起因

這場風波始於2023年12月的棟篤笑圈公案。當時有演員爆料，指男演員埃克在上海「魔脫喜劇」演出後台，涉嫌偷拍一名女演員穿着短褲的照片，隨後發到男演員群組內評頭論足，甚至出現「怪她穿短褲激發慾望」等帶有「受害者有罪論」的言論。

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當時並非直接受害者的唐香玉義憤填膺，於12月9日發表長文《實名抵制 拒絕性騷擾 拒絕受害者有罪論》，聯合多名女演員及十多家棟篤笑俱樂部聯署抵制埃克。魔脫喜劇隨後亦發表聲明，宣布永久取消與埃克的一切合作。

偷拍男反告名譽侵權

然而兩年後，劇情卻迎來戲劇性逆轉。埃克以名譽權受損為由將唐香玉告上法庭。法院經審理後認為，唐香玉並非性騷擾的直接當事人，其信息主要來源於「得知」，在法律上缺乏直接證據去定性「性騷擾」；而其公開點名及大範圍聯合抵制，已超出了輿論監督的合理邊界，因此判決唐香玉侵害名譽權罪成，須刪除文章、賠償2.5萬元並公開道歉。

判決生效後，唐香玉迅速賠付了2.5萬元，卻始終拒絕撰寫公開致歉聲明。她表示，一旦道歉即等同否定當初為女性發聲的立場，亦會對被偷拍的女受害者造成二次傷害，因此寧願被法院強制執行也絕不妥協。

報道指，輿論目前呈現一面倒支持唐香玉的態勢，不少法律學者及網民直言，此判決恐產生「寒蟬效應」，令未來女性面對不公時因恐懼名譽權訴訟而選擇保持沉默。

