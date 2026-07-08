山東少女遭5惡徒開煤氣罐圖迷姦釀爆燃 全身90%燒傷慈父割皮救女

山東壽光市發生一宗令人髮指的駭人案件。一名15歲輟學少女遭多名青年誘騙吸食「笑氣」，其間5名男子圖謀將其性侵，竟喪心病狂地扭開煤氣罐企圖將她迷暈。少女中途走到客廳，接過疑犯遞上的香煙點燃時，瞬間引發煤氣大爆炸。少女全身高達90%嚴重燒傷，其父多次「割皮」移植救女，傾盡逾150萬元人民幣醫藥費。涉案的兩名主犯近日受審，家屬正全力追究其餘3名涉案男子的法律責任。

遞煙引發猛烈爆燃

據內地《封面新聞》報道，受害少女小童（化名）因父母常年在淄博打工，早年為留守兒童。去年初三輟學後，結識了涉案的社會青年。起訴書指出，2025年5月19日凌晨，20歲的李某某將小童約至22歲紀某的家中吸食笑氣。紀某向李某某等人提議將小童迷暈強姦，隨後竟打開睡房衣櫃內的煤氣罐（液化氣罐）放氣。

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房屋爆燃後室外監控鏡頭拍攝畫面。 封面新聞

女受害人的傷情鑑定。

疑犯被指僱人網上造謠抹黑，並對女受害者侮辱謾罵。

清晨7時許，小童走出睡房，紀某遞上一根香煙給她。當小童使用打火機點煙時，彌漫在空氣中的煤氣瞬間引發猛烈爆燃。

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疑犯網上抹黑推卸責任

爆炸導致小童及另外3名男子受重傷。小童全身高達90%重度燒傷，被鑒定為重傷一級。父親吳先生悲痛表示：「我的整個後背、大腿、頭皮幾次取皮移植給她。」龐大的150多萬元治療費令家庭陷入絕境，疑犯至今未作分毫賠償，小童被迫接回家中休養，其祖母更因打擊過大偏癱在床。

今年6月中旬，主犯紀某及李某某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪、強姦罪及介紹賣淫罪出庭受審。



吳先生透露，疑犯曾串供企圖將購買笑氣及點煙引發爆炸的責任全推給小童，甚至在網上僱人造謠抹黑小童為「陪酒女」，引發網絡欺凌。目前，針對另外3名在場且知情、曾討論過迷暈方案的男子，吳先生持續向檢察院申訴。檢方正準備將案件發還警方作補充偵查，誓將所有惡徒繩之於法。

