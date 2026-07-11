颱風巴威︱內地今年首個暴雨紅色預警發布 浙江臨海車主集體開車上高架避險

強颱風巴威橫過台灣以東海域後，預料移向浙江南部至福建北部一帶，周日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿岸登陸。內地中央氣象台7月11日10時發布今年首個暴雨紅色預警。在浙江臨海，大批車主集體把車輛開上高架避險。應急管理部於7月11日針對天津、遼寧、吉林啟動國家地質災害四級應急響應。

據央視新聞，浙江溫嶺海面昨午出現高達4米湧浪，最南端的霞關鎮，三面臨海，直面海風風險高，全域一萬餘人已完成轉移。根據《水利部水旱災害防禦應急響應工作規程》，水利部於7月11日12時針對浙江、福建省洪水防禦應急響應提升至Ⅲ級。

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多家機場航班全取消

截至7月11日11時，據飛常准颱風路徑與機場影響預報圖顯示，受颱風「巴威」影響機場56座。7月11日，溫州龍灣機場、福州長樂機場、台州路橋機場、麗水機場進出港航班已全部取消。台北桃園機場航班取消率達99%，寧波櫟社機場取消率達60%。截至7月11日8:30，杭州機場各航司計劃取消11日進出港航班198架次。上海兩機場計劃取消航班近400架次。

寧波地鐵：自7月11日晚7時起全線網暫停運營

寧波市軌道交通集團有限公司7月11日通告，受颱風「巴威」影響，市防指已將防颱風應急響應提升至Ⅰ級，寧波地鐵自7月11日中午12時起，1、2、3、4號線高架區段及部分地下車站暫停運營；自19時起，全線網暫停運營。後續恢復時間視颱風情況確定。

預計，7月11日14時至12日14時，浙江、福建北部、江西東北部、安徽南部、北京、天津北部、河北中北部、內蒙古東南部、遼寧西部和北部、吉林中東部、陝西中南部、山西中南部、青海東南部、甘肅西南部、四川盆地西部、雲南北部和西部、台灣島等地有暴雨。

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浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧北部、吉林中部、四川盆地西部、台灣島等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

北京東北部和南部、河北中部和東北部局地有250~280毫米，浙江東部和南部、福建北部局地有250~500毫米，台灣島中北部局地有250~800毫米。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

網傳影片可見，在浙江臨海，大批車主集體把車輛開上高架避險，高架公路兩側停滿了車，只留了中間的道路給汽車往來。有網友笑稱：吃過利奇馬的苦，才懂這份避險智慧。

另外，在福建，寧德華星汽車城拆除十幾個道閘，開放天台500個車位，供市民在颱風期間臨時免費停放。有市民特意從16公里外趕來，對工作人員的貼心安排表達了感謝。汽車城負責人表示，颱風期間園區停車完全免費，並將在颱風過境、雨水減小後統一發布公告，讓車主有序離場。