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華為今秋推Mate90手機 或首用韜定律新晶片

即時中國
更新時間：08:39 2026-07-08 HKT
發佈時間：08:38 2026-07-08 HKT

中國科技巨頭華為5月發表指導半導體產業發展的新原則——韜(τ)定律，被視為破除美國「卡脖子」（技術圍堵）的重要一步。華為秋季將發布Mate90系列智能手機，內媒「科創板日報」報道，Mate90系列手機計劃首次搭載基於韜定律研發的新麒麟晶片。

過去半個多世紀，晶片的升級都靠着「摩爾定律」的指引。若把晶片比作一間課室，里面的晶體管就是課桌。摩爾定律的思路是不斷縮小課桌尺寸，課室能夠擺越來越多課桌，晶片運算速度就會變快。不過如今課桌已經小到接近原子，繼續走「越做越小」的路，只會走進死胡同，這就是摩爾定律的瓶頸。

韜定律跳出「縮小尺寸」的思路，改用縮短數據跑動時間，來提升晶片性能。希臘字母「τ」代表時間，與中文的「韜」字同音。在韜定律之下，在同一個大小的課室內，不用刻意把課桌改小，而是重新排列課桌位置、縮短同學傳遞書本的距離，優化走動路線，讓書本（數據）傳遞耗時變短，整個課室的辦事效率照樣大幅提升，這就是韜定律的核心。
 

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