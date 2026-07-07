《給阿嬤的情書》︱外交部組織多國駐華使節觀影 盼世界更好地讀懂中國

國產電影《給阿嬤的情書》叫好叫座，連外交部也向駐華使節重點推介。7月6日，外交部邀請來自印尼、泰國、埃及、阿聯酋、喀麥隆、塞爾維亞、愛爾蘭、秘魯、新西蘭等74個駐華使館、8個地區和國際組織的駐華使節夫婦和外交官共約150人共同觀看電影《給阿嬤的情書》。

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外交部組織多國駐華使節觀看《給阿嬤的情書》。外交部使團事務辦公室

外交部組織多國駐華使節觀看《給阿嬤的情書》。外交部使團事務辦公室

外交部組織多國駐華使節觀看《給阿嬤的情書》。外交部使團事務辦公室

外交部部長助理洪磊出席並致辭，中國國家電影局常務副局長毛羽等出席。據微信公眾號「外交部使團事務辦公室」報道，洪磊在觀影會上表示，近代以來，大量中國人遠赴海外，在異國他鄉扎根打拼、守望相助。他們帶著勤勞善良、重情重義的品格，在異域謀生立業。

《給阿嬤的情書》以華僑跨國家書為線索，講述了跨越時空、超越血緣的感人故事，展現了普通中國人的家國牽掛和內心真善美。希望大家通過觀看這部電影，進一步走進中國人民的心靈深處，更好地讀懂中國。

報道稱，觀影後，駐華使節同影片主創團隊進行熱烈交流。主創團隊分享了電影創作歷程和希傳遞的情誼。使節們表示這是一部感人至深的作品，通過觀影深刻感受到中國人民重信守義的精神品質，對這種高尚情操的深厚底蘊有了更深刻認識，願繼續促進中外人文交流。