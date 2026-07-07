北上注意｜「點都德」重慶分店豬腸粉檢出禁用防腐劑 官方發聲明致歉並全國下架

港人北上飲茶熱點之一的的知名粵菜「點都德」，驚爆食品安全風波！國家市場監督管理總局近日發布食品抽檢不合格通報，指出點都德旗下一家門市銷售的招牌點心「豉油皇砂鍋豬腸粉」，被驗出含有國家明令禁止在米類製品中使用的防腐劑「脫氫乙酸及其鈉鹽」。點都德昨日（6日）於官方微信公眾號發表聲明，證實事件並對引起消費者擔憂「深感自責、深表歉意」，目前已在全國門市統一停售並下架該款產品。

重慶分店豬腸粉原料驗出「脫氫乙酸」

據國家市監局發布的《關於37批次食品抽檢不合格情況的通報》顯示，涉事不合格食品為「重慶點都德飲食有限公司」（即點都德重慶龍湖時代店）銷售、加工日期為2025年9月2日的「豉油皇砂鍋豬腸粉」。該產品被驗出含有防腐劑「脫氫乙酸及其鈉鹽」（以脫氫乙酸計），檢測值達每公斤0.556克。

相關新聞：1點點奶茶｜被爆用過期食材及「三無」茶葉 涉事溫嶺門店即時停業

知名粵菜「點都德」。 示意圖

「點都德」發布的情況說明。

根據國家《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定，腸粉等米類製品中，不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽。市監局指出，經營者超範圍使用該化學品，極有可能是為了延長產品保質期，或用以彌補產品在加工過程中衞生條件不佳的缺陷。

點都德：屬地採購出問題

醫學專家指出，「脫氫乙酸及其鈉鹽」雖能強烈抑制霉菌和酵母菌，但由於能被人體完全吸收並會抑制體內多種氧化酶，若長期過量攝入，將會嚴重損害人體健康。

點都德在情況說明中解釋，此次問題源於涉事分店屬地採購的豬腸粉原料。收到抽檢結果當日，公司已第一時間下架重慶區域的涉事產品，並全面啟動全國門市的供應鏈排查，暫未發現其他區域存在同類問題。點都德強調，已在全國範圍統一停售該款腸粉，並已對涉事環節的相關責任人進行了嚴肅追責。