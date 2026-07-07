DeepSeek面試｜被質疑抄代碼 前華為「天才少年」轟被嚴重冒犯

內地AI「深度求索（DeepSeek）」近期因大規模招聘備受關注，卻驚爆面試羅生門！前華為首批「天才少年」計劃入選者、知名大模型創業公司Pine AI首席科學家李博杰博士，昨日（6日）在社交平台知乎上發表長文，公開炮轟DeepSeek極其繁瑣且不專業的面試流程。他痛批在第二輪面試中，面試官不僅遲到、對技術缺乏認知，甚至在其編寫代碼時，因他望向旁邊的屏幕，便一口咬定他是在「抄寫代碼」，更威脅「無法證明沒抄襲就終止面試」。李博杰直言感到「被嚴重冒犯」，當場憤而腰斬面試，並狠批這與他想像中的DeepSeek完全不同。

轟缺乏基本尊重與專業判斷

現年34歲的李博杰於知乎發帖透露，他近期參與了DeepSeek的招聘。然而在通過筆試後，DeepSeek卻拖延了半個月仍不安排後續面試，直至他多次催促才獲安排。

李博杰發文。

李博杰簡介。 微博

李博杰。微博

前華為「天才少年」轟DeepSeek面試流程。

在關鍵的第二輪面試中，面試官首先遲到，隨後在聽取李博杰介紹其過往深厚的工程項目時，顯得「毫無感知」，只是機械式地不斷追問「有甚麼工程挑戰」。隨後進入代碼考核環節，由於李博杰當時在家中使用雙屏幕環境操作，面試官突然厲聲指控他「不斷在瞟左邊的屏幕，正在抄代碼」，並命令他立即停止，稱「若無法證明沒抄襲，面試就無法繼續」。

儘管李博杰多番解釋是雙屏配置，但面試官依然堅持己見。李博杰認為對方缺乏基本尊重與專業判斷，當即決定終止後續所有面試，並在文末強調「歡迎轉發」。

公開資料顯示，1992年出生的李博杰是頂尖學霸，中科大少年班畢業、中科大計算機（電腦）科學博士，更曾獲ACM中國優秀博士學位論文獎及「微軟學者」獎學金。他曾在多個國際頂級會議發表論文，亦是華為首批高薪招攬的「天才少年」之一。

此次事件迅速在科技界引發熱議。此前DeepSeek曾高調發布覆蓋算法、研發等7大類共33個核心崗位的大規模招聘，承諾讓新人直接參與核心任務。如今面試官的傲慢與官僚作風遭到前華為天才少年公開踢爆，或致這家AI大模型巨頭的僱主品牌形象大打折扣。

