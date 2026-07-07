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LV告贏奶茶店｜浙大公告「求是鷹」校徽全類別商標 網民嘲「防Armani」

即時中國
更新時間：15:21 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:21 2026-07-07 HKT

今年夏天，商標維權戰在全球範圍內可謂「殺瘋了」！繼法國奢侈品牌路易威登（LV）起訴茶飲店「茉莉奶白」商標侵權獲判賠千萬、便利店巨頭7-Eleven起訴Nike新鞋配色抄襲後，國內著名高等學府浙江大學的一項商標動作，昨日（6日）亦在網上引發強烈熱議。浙大校徽上展翅飛翔的「求是鷹」圖形商標正式發布公告，實現全類別覆蓋保護。由於該校徽圖案與知名意大利奢侈品牌Giorgio Armani（內地稱阿瑪尼）的「老鷹」標誌高度相似，不少網民戲稱這是「浙大防阿瑪尼」、「阿瑪尼大學的逆襲」。

「求是鷹」誕生比阿瑪尼早半世紀

針對網民調侃「浙大連夜搶註商標」或「準備去告Armani」，知識產權資料澄清，這批「求是鷹」全類別商標早在去年12月便已提交申請，歷經正常的7至8個月審查後於今年7月6日正式公告，並非「連夜搶註」。

相關新聞：LV控告內地茶飲品牌商標侵權獲賠¥1000萬 茉莉奶白：將上訴

事實上，浙大校徽上的「求是鷹」雛形最早可追溯至20世紀20年代末，現行校標於1991年正式確立，比1975年創立的阿瑪尼品牌早了將近半個世紀。浙大早在2004年便已就「浙大」、「求是」及「鷹圖形」向國家商標局申報全類保護，一次過註冊180個商標。校方表示，此次將全類別商標做深、做細，主要是為了阻斷市場上層出不窮、未經授權將校徽印在T恤、帆布袋及鎖匙扣上的山寨文創，確保學校商譽不被濫用。

茉莉奶白判賠LV千萬  專家曝四葉花紋身世

此番全類別商標註冊潮，正值多宗重磅商標官司引爆輿論之際。上月29日，蘇州中院就LV訴「茉莉奶白」侵權案作出一審判決，認定後者使用的四葉花卉圖形侵害了LV旗下7件註冊商標權，判令賠償高達1,030萬元人民幣。雖然有專家指出，雙方的四葉草圖案實則均源自中國新石器時代的傳統紋樣「柿蒂紋」，但仍難擋商標專利保護的大勢。

相關新聞：7-11起訴NIKE 指Air Max 95配色抄襲標誌性配色

緊接著在7月2日，全球便利店巨頭7-Eleven亦在美國入稟起訴Nike，指控其即將於7月11日（7-11品牌日）發售的Air Max 95新鞋配色抄襲了其標誌性的「橙、綠、紅」三色條紋，痛批Nike「冷酷且惡意地漠視品牌權利」。從Logo、配色到發售日，各大機構與高校正以前所未有的速度收緊商標防線，品牌商標保衛戰已進入白熱化階段。

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