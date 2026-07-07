歐洲熱浪︱英國留學男友熱到壞 成都女逾二千運費急寄千元冷氣降溫

歐洲持續高溫，導致冷氣、風扇賣斷市，有中國留學生熱到壞，要遠在四川成都的女友打救，在中國購買約千元人民幣的移動空調，急寄英國降溫，但運費卻要二千多元，較冷氣機還貴。

極目新聞報道，成都大學生麻芝表示，在英國留學的男友，因為宿舍沒有冷氣，熱浪下連日房間極之悶熱，「晚上根本睡不著覺，我就想寄一台（空調）過去」。



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不過，因英國的學生宿舍不准安裝掛牆式冷氣機，她只好購買移動式冷氣，「志高的移動式空調就1000多元，運費差不多2000多元，前兩天剛發貨，目前還沒收到。」

此外，在意大利的網民「茯苓」，上個月回國時，順道買了部移動冷氣，寄去歐洲，花了約一個月時間，始在7月初收到，但運費僅約一千元人民幣。「茯苓」在網上分享指，幸好冷氣機趕得及抵達，成功在這波熱浪中救了自己和家中寵物的命。