仿真機械人︱春水堂推有體溫有表情懂互動AI伴侶 入場價¥1.5萬8月可出貨

主打成人親密消費的「春水堂」近日發布仿真機械人伴侶，入場門檻大幅下降至¥1.5萬，目前已在京東、天貓平台預售，8月1日起可交貨。該系列的機械人伴侶，可具有體溫、表情變化、記億及與人互動等功能。

可以主動聊天回應情感

相對動輒人民幣10萬起跳的訂製級AI機械人不同，「春水堂」的產品明顯搶攻消費者市場。新發的真實陪伴仿真機械人，三款身高規格（160 cm、165 cm、170 cm）對應起售價為人民幣15,800 元、16,300 元及 16,800 元。



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該款機械人以「視覺看見、主動聊天、情感回應、記憶儲存、身體溫度與觸覺」作為賣點。

機械人16個主動自由度完全集中於頭部與面部表情的呈現，使機械人在注視、微笑、轉頭及聆聽時，口型與眼神皆能協調配合，展現自然流暢的「活人感」。新設計解決了機械人表情僵硬、不自然，容易嚇親人的問題。

解覺感應器提升親密互動回應

機械人在親密互動的核心區置入5個觸覺感應器，能根據用家的觸摸位置、持續時間、頻率與節奏，給予符合情境的肢體回應。

次世代的仿真伴侶機械人，加入「多模態情感大模型」，系統能夠整合雙目視覺、雙麥克風聽覺、觸覺、姿態、時間以及歷史記憶，自主理解當前情境，實現主動式互動。

硬件方面，機械人採用了具備高算力的 RK3576 晶片，並配備 8 GB RAM +64GB NAND，以滿足大量本地感知與決策運算的需求。

為保護私隱，機械人的視覺畫面、聊天內容及觸覺回饋數據，只在本地設備內運算，視覺影像不連網，記憶內容不上傳雲端。