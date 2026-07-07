極端天氣｜湖北突遇13級雷暴大風夾龍捲風 釀8死1失蹤黃岡市成重災區｜有片

湖北省東部多地昨日（6日）晚間遭遇嚴重強對流天氣襲擊，雷暴大風及龍捲風橫掃黃石、黃岡、鄂州及咸寧等地，截至當晚11時，已造成8人死亡、1人失聯，另據央視報道，僅黃岡市黃州區便有173人受傷住院，其中8人重傷、5人危重。

龍捲風罕見襲鄂

據湖北省應急管理廳通報，當晚7時至11時，上述地區出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮更錄得13級陣風，部分鄉鎮出現龍捲風。

湖北省氣象局首席專家王曉玲解釋，今次龍捲風極為罕見，成因是颱風「美莎克」殘餘環流與梅雨鋒疊加，形成極強暖濕氣流，同時東北冷渦攜冷空氣南下，冷暖空氣激烈碰撞，產生強烈垂直風切變，形成龍捲風。對上一次湖北出現龍捲風已是2021年5月的武漢蔡甸事件。

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傷者：整個人被大風吹起

據央視新聞報道，重災區黃岡市黃州區在當晚8時10分至8時30分的短短20分鐘內，強對流天氣便造成4人死亡、1人失聯，並有173人因傷住院，其中8人屬重症、5人危重。

當地有傷者向媒體憶述，事發時整個人被大風吹起，其後被樹樁及玻璃等雜物砸傷。災害導致大量房屋屋頂被掀翻、樹木折斷及農田受損，黃州區269名群眾需要轉移安置。

3500人全力救援

災情發生後，應急及消防等部門已全面展開救援。黃石、鄂州、咸寧等地合共3500多名救援人員，包括武警、公安、民兵及志願者等，已在一線全力救災。

據湖北省氣象局實時數據，截至今日（7日）凌晨，全省仍有117個天氣預警信號處於生效狀態，其中紅色預警23個、橙色預警34個，主要以暴雨、強對流及大風預警為主。氣象部門預計，7日上午黃岡市仍有大雨到暴雨，局部大暴雨。當局呼籲居民密切關注預警，做好防災準備。