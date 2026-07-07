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中國觀察：央視新片《布達拉宮》 活佛轉世權屬中央

即時中國
更新時間：08:59 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:59 2026-07-07 HKT

西藏拉薩的布達拉宮是海拔最高的世界文化遺產，歷時兩年拍攝的官方紀錄片《布達拉宮》上周在央視首播完畢，共分7集，其中第5集《掣籤》主講清政府如何規範活佛轉世、創立金瓶掣籤法定制度。

該集背景是18世紀末，六世班禪進京朝覲後圓寂，其兄長獨佔朝廷賞賜、巨額遺產；弟弟分贓不成，叛逃尼泊爾，慫恿廓爾喀軍隊入侵西藏，洗劫扎什倫布寺，搶走佛像法器、乾隆御賜金冊。乾隆震怒，派福康安領兵翻越喜馬拉雅收復失地，逼使廓爾喀臣服。戰後清廷徹查戰亂根源，認定活佛轉世無統一法度、地方勢力操控作弊是動亂核心誘因。乾隆決定徹底規範轉世流程。

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1793年，乾隆下令打造兩隻金瓶（金奔巴瓶），一隻送往拉薩大昭寺，用於制訂達賴、班禪等轉世；一隻留存北京雍和宮，管理蒙青甘活佛轉世。同年，清廷頒布《欽定藏內善後章程二十九條》，確定金瓶掣籤制度，規定了大活佛轉世靈童尋訪、掣籤、坐牀全流程必須在中央政府監督下完成，否則無合法宗教身份。1822年認定十世達賴喇嘛，就是金瓶制度落地後第一次用於達賴轉世。

紀錄片強調，金瓶掣籤制度「確立了中央政府對大活佛轉世最終認定的絕對權威」，「是乾隆輯藏安邊、治藏安邊、治國安邦的重要政策體現」。片尾指出，對有影響力的大活佛轉世，採用金瓶掣籤認定，並報中央政府批准已成「歷史定制」，而國內尋訪靈童的歷史傳統，也「早已成為活佛轉世不可更改的重要原則和制度」。

昨日是十四世達賴91歲，他近年接連提出許多轉世新論調，包括可在境外轉世、轉世靈童可以是外國人、可能是女性，甚至不轉世。官方此時推出《布達拉宮》，可以理解為以正視聽，重申達賴轉世必須恪守「國內尋訪、金瓶掣籤、中央批准」 的既定規則。

紀曉華 

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