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國家民航局原紀檢組組長梁潮平主動投案落馬

即時中國
更新時間：18:36 2026-07-06 HKT
發佈時間：18:36 2026-07-06 HKT

央視新聞報道，中國民用航空局原黨組成員、紀檢組組長梁潮平涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年71歲的梁潮平是江西南昌人，歷任中辦人民大會堂管理局工人、副科長，中辦人事局、中辦機關黨委主任科員、副處長、處長、助理巡視員；

1997年8月，任中直工委（全稱中共中央直屬機關工作委員會）研究室副主任；2000年10月，任中直工委辦公室副主任；2002年4月，任中直紀工委辦公室副主任（主持工作）、中直紀工委委員；2003年4月，任中直紀工委委員、辦公室主任（正局級）（2005年11月起兼任中直工委機關黨委副書記）；2007年5月，任中直紀工委副書記、辦公室主任，中直工委機關黨委副書記。

2012年6月，梁潮平任中國民用航空局黨組紀檢組組長、黨組成員。

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