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麻辣燙︱寧夏姊妹胃口少埋單¥15 老闆嫌價碼細追出門口大罵︱有片

即時中國
更新時間：18:14 2026-07-06 HKT
發佈時間：18:14 2026-07-06 HKT

內地流行小食麻辣燙一向按重計費，寧夏中衛卻有一間麻辣燙店，不滿兩名女顧客只買¥15元，以「沒心思做」為由拒絕備食，更追出門口對2人嘲諷及謾罵。事件在網上發酵後，店家就事件道歉及賠償¥300，但事主表明會繼續投訴。

寧夏中衛網民邵女士表示，4日與妹妹到當地一間福萍食店買麻辣燙，由於妹妹已吃飯，所以只選了少量食材，埋單計費只要15元。男老闆即一臉嫌棄，稱15元太少，「沒心思做」拒售。

邵女士於是與妹妹離開，誰知男老闆仍不忿氣，追出門口指責嘲諷二人，「吃不起就別吃，兩個人點一點點」、「是賣（淫）的」。

雙方爭執後，邵女士報警，並將經過在網上公開，獲得大量網民聲援，多家媒體也發評論批評涉事店家的服務態度，太過唯利是圖。

邵女士6日指，涉事店家已道歉及賠償300元，但她堅持要繼續向市監部門投訴，希望食店停業整改。

 

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